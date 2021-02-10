聯名網紅作家　蔡英文臉書拜早年「祝福牛轉乾坤」

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▲在「廢物女友」臉書粉絲團以廢物女友和奶奶阿霞討論新年星座運勢帶出故事，蔡英文便問道「處女座2021年星座運勢如何？」，廢物女友直言「工作比去年忙碌，壓力非常巨大，事業穩健高效的一年」，廢物女友還特別畫出身為「三軍統帥」的蔡英文聽完運勢，臉上冒出尷尬神情的樣子，畫龍點睛效果十足。（圖/翻攝廢物女友粉絲團）

今天是小年夜，也是春節連假第一天，先祝福大家牛轉乾坤、新年快樂，我的網路好朋友

與她的奶奶阿霞，跟我一起寫了春聯，不知道大家今年都貼哪一款春聯呢？

我也要提醒大家，春節出門，請一定要記得戴口罩、注意手部清潔，一起團結防疫過好年。