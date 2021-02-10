聯名網紅作家 蔡英文臉書拜早年「祝福牛轉乾坤」
記者孫唯容/綜合報導
2021-02-10 14:45:26
再過一天就要迎接農曆新年，總統蔡英文今（10）日在臉書貼出與圖文網紅作家「廢物女友」聯名的賀年圖，向民眾拜個早年，祝福大家牛轉乾坤、新年快樂！
本次蔡英文與「廢物女友」聯名的賀年圖，共有4張系列圖呈現，在「廢物女友」臉書粉絲團以廢物女友和奶奶阿霞討論新年星座運勢帶出故事，蔡英文便問道「處女座2021年星座運勢如何？」，廢物女友直言「工作比去年忙碌，壓力非常巨大，事業穩健高效的一年」，廢物女友還特別畫出身為「三軍統帥」的蔡英文聽完運勢，臉上冒出尷尬神情的樣子，畫龍點睛效果十足。蔡英文在臉書粉絲團貼出最後一張系列圖文，是蔡英文與奶奶阿霞一同寫春聯，並祝福大家牛轉乾坤、新年快樂﹔圖上更畫出關心台股的阿霞奶奶希望蔡英文透露「2330可以賣了嗎？」，而蔡英文笑答「這個我不能表示意見啦！」蔡英文同時PO文表示，今天是小年夜，也是春節連假第一天，先祝福大家牛轉乾坤、新年快樂，我的網路好朋友「廢物女友」與她的奶奶阿霞，跟我一起寫了春聯，不知道大家今年都貼哪一款春聯呢？蔡英文也說，我也要提醒大家，春節出門，請一定要記得戴口罩、注意手部清潔，一起團結防疫過好年。網友紛紛留言表示，「2330抱好抱滿」、「2330是護國神山，賣不得吧，哈！」、「2330沒有5000都不能賣」，「當然不要賣啊＃抱緊處理」網友也回應總統的賀年，「 我家門口貼一張總統府的牛轉乾坤很漂亮」、「台灣的大家長早安新年快樂」、「牛年快樂，祝福大家都能牛轉乾坤」等。