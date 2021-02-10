亞洲盃／中華隊為何不打資格賽？臨時改卡達主辦是關鍵
記者黃建霖/台北報導
2021-02-10 15:16:10
中華籃協今天宣布，因為依舊無法爭取到FIBA規定的最少十位參賽球員，因此本屆亞洲盃資格賽第三階段賽事，中華隊只能宣布退賽。而之後協會官方也召開記者會，說明最終做此決定的原因。
受到新冠肺炎疫情影響，本階段亞洲盃資格賽組訓作業並不順利，先是PLG聯盟所屬球團宣布入選24人名單球員均無參賽意向請假退訓，接著多位SBL球員也因個人意願、傷勢等影響在開訓後陸續退出，導致最後僅剩7位球員有意願，不符合FIBA規定最少須有10位球員出賽之規定。對於最終做出這樣的艱難決定，籃協副秘書長李雲翔親自說明，之前在日本參賽是「泡泡聯盟」模式加上包機，而且協會和日本主辦方有聯繫，因此防疫安全比較有保障。但在1月22確定改到卡達杜哈之後，雖然當地疫情相較於日本比較和緩，但我國前往當地要轉機，已非泡泡模式，再加上對方對於「球員在當地染疫後的SOP不夠明確」，協會有所疑慮，因此最終決定不派員參加。「日本民間疫情雖然嚴重，但我們和他們之間飛行航程短，且他們做事也很嚴謹，我們又可以用完全泡泡模式。」李雲翔苦笑說，「之後突然說22號改到卡達，我們也是一個措手不及，那個場地是12隊要打，每一隊又是住同一個飯店，還要考慮球員體能下降是否會增加染疫風險，這是我們團隊比較有疑慮的部分。」「體育署同意如果要去參賽的話，可包下體育館讓球員們訓練，但教練團最擔心的是在當地染疫，該如何處理？對方(卡達主辦方)回答就是隔離確診、再送醫治療。因為卡達是非常臨時承辦這個賽事，而且大部分防疫政策是針對國內賽事，少有針對國外賽事，我們對此有所疑慮。」李雲翔強調一切還是以球員和教練團的安危為第一優先考量。