獨／奈良美智今日抵台 蔡英文親挑台灣美食請他吃
記者鄭宏斌／台北報導
2021-02-14 10:00:00｜2021-02-14 10:05:33
活躍於國際藝術圈的日本當代重量級藝術家奈良美智，今年3月將在台灣首度舉辦特展。日前，奈良美智透過推特宣布將親自來台策展的消息，《NOWnews今日新聞》掌握獨家消息，奈良美智將於今（14）日傍晚抵達台灣，隨即入住防疫旅館，進行14天居家隔離檢疫及7天的自主健康管理。而當初促成奈良美智來台開展的關鍵推手蔡英文總統，也親自挑選了多樣台灣小吃，派人送給奈良美智、讓他大快朵頤，讓台灣美食陪他度過隔離期。
奈良美智首度來台開展，由文化總會主辦，3月12日到6月20日於關渡美術館登場，讓國內不少粉絲引頸企盼。據了解，奈良美智相當重視這次在台灣的展覽，所以決定親自來台規劃布展，且願意配合台灣防疫規定，入住防疫旅館，進行14天居家隔離檢疫，以及7天自主健康管理。今天是大年初三（14日），奈良美智在過年期間抵台。為了讓他感受到溫暖的人情味和年味，文總副秘書長李厚慶透露，蔡英文總統親自挑選了幾樣台灣小吃，將在奈良隔離期間，派人送去請他吃，包括鼎泰豐的巧克力小籠包、珍珠奶茶、豆花粉圓、滷肉飯、紅豆湯等道地的台灣美食，都列入口袋名單。至於前陣子蔡總統在推特上推薦奈良美智吃咖哩飯，會不會出現在奈良的餐桌上？李厚慶表示，「都有可能」。據了解，3月12日到6月20日位於關美館的奈良美智特展，將有多幅是去年「STARS展：現代美術のスターたち―日本から世界へ」森美術館展出的作品，此外，特殊媒材展品包括鮮花作品、手提袋、厚紙板、木頭畫作、帆布畫等，都會在展場中曝光，還有超過200公分的大畫作，展出作品相當豐富。