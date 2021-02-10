亞洲盃／多次和亞籃總溝通 李雲翔：對方要我國務必參賽
記者黃建霖/台北報導
2021-02-10 15:28:12
籃協今(10)日宣布亞洲盃資格賽第三階段，中華隊確定不派員參加，對此籃協副祕書長李雲翔透露昨天才和亞洲籃總(FIBA ASIA)有透過信件轉達國內目前情況，但對方的堅持希望我國能派10名以上的球員參賽。
由於PLG聯盟所屬球團宣布入選24人名單球員均無參賽意向請假退訓，之後多位SBL球員也因個人意願、傷勢等影響在開訓後陸續退出，導致最後僅剩7位球員有意願代表中華隊出征本屆亞洲盃剩餘賽事，籃協本次徵召從一開始就遇到困難，後來考慮到球員健康，最終做出退賽的決定。籃協秘書長李一中在記者會上說，「我們要考量到球隊安危，尊重球員和球員家屬的反應，籃協這方面是完全尊重他們的意見。由於最終僅7人參賽，所以只能忍痛決定棄賽。籃協也要向參加集訓的選手表達歉意和敬意，尤其特別感謝撐到最後的7位球員和教練團。」對於亞洲籃總方面，李雲翔表示「我們針對目前狀況和他們說，亞籃秘書長是這樣回覆說，『理解我方目前遇到的困難，但務必帶10位球員，或至少帶二隊的球員來補足10名球員來參加。』簡單講他的意思就是說，實力堅不堅強已不是他們最在乎的問題，而是我們能否出賽，讓他們順利完成賽事。」由於對方態度強硬，對於後續可能的懲處，李雲翔表示目前就是先等待亞籃的回應，「亞籃後續態度不得而知，也不用預設立場，但一定據以力爭，若被懲處也一定會申訴到底。