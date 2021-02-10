部桃清零計畫第二階段血清篩檢 17位未採、226位檢驗中
記者顏真真/台北報導
2021-02-10 15:49:09
中央流行疫情指揮中心今（10）日召開記者會，公布2例境外移入確診個案，未再新增本土確診。陳時中表示，目前衛福部桃園醫院聚群感染事件，隔離人數4346人，採檢進度方面，人員PCR已全數採檢完畢，均為陰性，血清抗體已採檢1742人，其中1516人陰性，226人檢驗中，目前只剩17人未採檢。
陳時中表示，部桃群聚事件隔離14天總計4346人，醫院接觸者0人，社區接觸者845人，回溯1月16起住院、陪病者3501人，3382人回溯都陰性，23人檢驗中，74人已經死亡或離境，等待採檢的還有22位，有些待採檢者無法離家，檢疫人員需到家中採檢，也有人不願配合採檢、自費採檢的情形。至於昨日1人隔離期滿有症狀，經採檢後也是陰性。至於第二階段部桃專案清零計畫，陳時中說應採1759人，已採1742人，17位還沒採，大部分是因為離職，但已採者當中，1516人都是陰性，226位檢驗中。根據指揮中心統計，截至目前國內累計166,625例新型冠狀病毒肺炎相關通報（含163,348例排除），其中935例確診，分別為819例境外移入，77例本土病例，36例敦睦艦隊、2例航空器感染及1例不明；另1例(案530)移除為空號。確診個案中9人死亡、853人解除隔離、73人住院隔離中。
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