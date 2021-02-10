亞洲盃／中華隊未來賽訓分離 鄭志龍：安排常態訓練計劃
記者黃建霖/台北報導
2021-02-10 16:17:37
中華隊決定不參加本次在杜哈舉辦的亞洲盃資格賽第三階段的賽事，中華隊執行教練鄭志龍表示，在過完年後將安排中華隊常態性的訓練計劃，以因應這次的疫情對出國參賽造成的影響。
「做為執行教練，我個人想法和協會一致，安全是第一順位，希望能盡會員國責任，但也想保障球員安全，權衡之後做出這樣的決定。」鄭志龍表示，目前對於杜哈主辦單位提供的防疫資源和政策，中華隊團隊沒有太大的把握能照顧好球員的健康，因此支持作出退賽決定。另外，他也表示有和球員不斷的溝通，「1月12之前一直到昨天，一直都有和球團及球員接觸，這些事情都有持續在做，但球員心態因為疫情起起伏伏，我們也都能理解。但在昨天為止，教練團是沒有感受到球員有堅定想法想參賽。」至於之後該如何因應這樣的情況下，鄭志龍名言已和協會討論過了，希望在過完年後為中華隊安排常態性的訓練計劃，針對疫情來做出因應，但細節方面還要再討論。籃協副祕書長李雲翔則補充說，之後將會做賽訓分離，未來訓練絕對不會停止，「就是說之後到底會不會參加國際賽，我們無法決定，但是訓練這一塊我們可以先做。」