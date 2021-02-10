春節返鄉難　中國電子紅包可望創新高

（中央社台北10日電）中國官方力倡「就地過年」，對春節返鄉祭出嚴格防疫措施後，今年中國大陸春節收發電子紅包的數量，可望再創新高。搶廠商提供的網路紅包，也躍為中國人新興年俗活動。
綜合陸媒央廣網、網易號報導，5G式過年、雲端式聚會、佛系式拜年已成為這個春節「宅家過年」的生活日常。疫情之下，想見朋友怎麼辦？打開視訊、語音連線，透過雲聚會的方式敍舊。不能出去拜年怎麼辦？一鍵群發送祝福，微信紅包、支付寶紅包賀歲已經成為當下的新拜年方式。不能串門拜年，壓歲錢也不會少，手指動幾下，電子紅包到處飛。為了給孫子發紅包，70多歲的揚州倪先生也有了自己的微信和支付寶，「現在現金不怎麼用了，孩子出去都是手機支付，我們就儘量跟上時代，手機上發紅包。」除了壓歲錢，電子紅包也成了大家互相拜年的一種方式，紅包不大卻寓意滿滿。80後的王小姐說：「春節群發祝福，覺得不真誠，一個個編寫祝福又沒那麼多詞，乾脆發個支付寶現成的主題紅包。」2014年，中國最大的即時通訊軟體微信首推電子紅包後，儼然成為替代賀卡、實體紅包的全新情感表達工具。根據2020年微信春節資料報告，除夕到初五，春節紅包收發達460億個，成長43.3%。在中國大陸，廣東省以58.4億個居冠，是名符其實的「紅包大省」。中國人除了改發電子紅包，每年春節搶拿廠商提供的電子紅包，也成為新的年俗活動。2015年，微信將發紅包搬上了央視春節聯歡晚會活動後，1.2億人次參與瓜分人民幣5億元「搖一搖」紅包，由此開啟了各類App上春晚發紅包的新戰場。今年，短影音平台抖音再度成為央視春晚獨家紅包合作夥伴，宣布整個活動將發出人民幣20億元（約新台幣87億元），再創新高。光是除夕夜就要發出12億元紅包。中國新經濟研究院去年1月發布的「中國新年俗發展趨勢報告」顯示，集五福、雲拜年、搶紅包、全家遊被選為21世紀「新四大年俗」。（編輯：楊昇儒/吳柏緯）1100210