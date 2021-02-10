亞洲盃／為何不派其他球員湊人數？籃協：尊重制度和榮譽
記者黃建霖/台北報導
2021-02-10 16:41:17
中華隊確定不前往杜哈參加亞洲盃資格賽第三階段賽事，針對為何最終沒有考慮派大學或其他次一級有出賽條件的選手參賽，以規避亞洲籃總責罰？籃協祕書長李雲翔強調穿上中華隊球衣是一種榮譽，另外也不希望破壞應有的制度。
李雲翔表示，中華隊選拔有一定程序，也是一個規矩，這波疫情未來半年、一年內不會完全消失，如果每次都是用其他非制度的方式，而不是透過選訓小組在24人名單中挑選，對於中華隊的運作和未來發展會有不好的影響。亞洲籃總昨天來函表示，能理解我國目前的難處，但強調「務必派10名以上的球員、或至少帶二隊的球員來補足10名球員來參加。」也就是官方現在幾乎已不考慮實力，至少要有人來完成賽事。但籃協這邊有自身考量，李雲翔表示直到昨天還是希望中華隊能如期出賽，但始終湊不滿出賽的最低人數，考慮到選手及教練團健康，只能做出退賽決定；而之所以不考慮用「湊人數」的方式出戰，他強調穿上國家隊球衣是一種榮譽，另外原有的制度有必須堅守。此前未參加第二階段，中華隊被罰金16萬瑞士法郎和扣賽事積分兩點，這次再度缺席賽事，除了可能受FIBA巨額罰款外，恐外加禁賽、停權等處分——如遭罰停權不但各級國際賽事均無法參加，包含球員轉換會籍、外籍洋將登錄、本土新球員登錄等作業皆受影響。對此李雲翔表示，之後會據理力爭，持續和亞籃總爭取我國選手和兩聯盟應有的權益。