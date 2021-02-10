亞洲盃／籃協與球團不參賽亞洲盃　體育署理解並尊重

對於中華籃協今(10)日宣布因新冠疫情關係，經多日努力，仍無法達到國際籃球總會(FIBA)規定至少 10 位選手參賽規定，故無法組隊參加 2021 亞洲盃男籃資格賽，對此，體育署表示理解並尊重。

我是廣告 請繼續往下閱讀

為維護我國參加國際競賽權益，體育署全力支持中華籃協組隊、 培訓及參加亞洲盃男籃資格賽第三階段賽事之準備，輔導中華籃協積極備戰，惟考量國際疫情嚴峻，體育署對於參加本次賽事之立場，係以代表隊全體隊職員健康安全參賽為最高原則，且必須尊重教練、選手及隊職員之參賽意願為前提。同時也提醒中華籃協對於參賽與否所可能帶來的衝擊影響，事前應與球團進行充分溝通。

為全力協助協會做好代表隊防疫兼具參賽準備，減少代表隊人員與其餘飛機旅客之接觸，體育署於本月月初請中華籃協規劃全體隊職員搭乘商務艙，且培訓參賽之教練、選手待遇，亦比照奧亞運國家代表隊之規格辦理；並協助中華籃協研提返國居家檢疫期間之訓練計畫，全力給予支援補助，俾利銜接回國並於居家檢疫期滿回歸母球團接續參加各該賽事。

體育署最後表示，對於中華籃協最終礙於目前國際疫情相當嚴峻，球員及家屬對球員們的健康安全仍有明顯疑慮之情況下，以致難以完成組隊，使協會及教練團不得已做出不參賽之決定，體育署原則理解及予以尊重，將會支持中華籃協向國際籃總充分說明此一特殊情形，以全力維護我國相關權益。