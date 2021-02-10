不是寄生國會！柯文哲：是相同空間塞比較多人
記者吳承翰／綜合報導
2021-02-10 16:39:35
台北市長柯文哲領軍的台灣民眾黨日前遭爆黨工濫用立法院黨團資源，不是立委助理、黨團員工，在沒有佩掛立法院工作證的情況下仍可自由進出立法院青島辦公室。柯文哲今日受訪時回應，他們並非占用公家機關，只是同樣空間裝比較多人，他也物色了幾個場地但條件都不符合，日後找到空間會盡速搬出。
柯文哲下午視察台北市第一家公開防疫旅館翰寓酒店，慰勞旅館員工在新年期間仍要為了台灣防疫持續工作，視察完畢後也接受媒體訪問。媒體問道，柯文哲在2019年出訪日本時，說要效仿日本人的精神，不能占公家機關便宜，對照他政黨有不少員工都跑到民眾黨團借空間，柯文哲強調過去那個空間是親民黨團使用，在立法院第十屆由於親民黨沒有席次，改由5席的民眾黨團進駐，只是相同的空間下，民眾黨的人比親民黨多而已。柯文哲也趁機吐苦水，表示民眾黨成立僅一年半，中央委員也是最近才選出，至今連台北市黨部都還沒成立，是非常年輕的政黨，未來會逐步上軌道，等到找到空間，黨工就會搬出立法院。柯文哲表示他理想的辦公地點需要在立法院附近、價格也要實惠，這兩個因素再加上房東是否願意租借給政黨，難度相當高，他也看了幾次房但最後都沒有成功。