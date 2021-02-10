小年夜國道路況正常 高公局預估除夕「5路段」易壅塞
記者孫唯容/綜合報導
2021-02-10 18:36:21
連續假期第一天，今（10）日截至17時，國道路況大致正常，高公局表示，國道交通量為70.2百萬車公里，預估本日交通量為100百萬車公里，仍在預期範圍﹔明（11）日除夕預估有5段路段易壅塞，建議南向用路人可利用下午時段出發。
高公局指出，今天上午國道路況大致正常，除國1南向湖口服務區至新竹、國3南向茄苳至香山等路段因事故造成壅塞；中午後，壅塞路段逐漸紓解，下午除國1南向后里至台中系統、彰化至埔鹽系統等路段有車多情形外，其餘國道路況大致正常。高公局表示，今天下午12時30分在國3南向107.9公里發生2輛小客車追撞事故，占用內側車道，於下午12時40分排除，造成後方車流回堵3公里；下午15時44分在國3南向194.4公里處發生3輛小客車追撞事故，占用內側及外側車道，於下午16時01分排除，造成後方車流回堵2公里，嚴重影響整體車流行進。高公局預估，明天除夕是連續假期第二天，國道交通量為90百萬車公里，略高於年平日平均(88百萬車公里)，其中南向交通量可達52百萬車公里，為年平日平均的1.2倍。預判明日易壅塞路段，將出現在國1南向楊梅-新竹系統、彰化系統-埔鹽系統、國3南向三鶯-關西、快官-霧峰、國5南向南港系統-坪林等路段之上午時段，建議南向用路人可利用下午時段出發，節省寶貴時間。高公局表示，明日國道相關疏導措施包括，0-12時國5石碇、坪林南向入口匝道封閉、單一費率、國3新竹系統至燕巢系統採單一費率再8折收費、0-5時暫停收費、開放路肩、匝道儀控等，呼籲民眾出門務必養足精神，避免疲勞駕駛。