林志玲老公害羞拜年：我是姐夫AKIRA 揪町田啓太喊恭喜
記者陳雅蘭/綜合報導
2021-02-11 00:25:46
農曆春節到來，林志玲老公AKIRA因為疫情關係，表示「無法回家過年」，所以特地以全中文錄製拜年影片，在除夕夜（11日）問候大家；師弟町田啓太也跟進，撂中文祝台灣粉絲「恭喜發財」。
AKIRA用中文表示：「大家好，我是姐夫AKIRA！今年因為疫情不能回台灣，但我會以更多不同的方式跟大家見面，祝大家2021新年快樂！恭喜發財、平安健康、牛年行大運。」 町田啓太也用中文拜年：「新年快樂，恭喜發財！我是町田啓太。」他很開心透過《如果30歲還是處男，似乎就能成為魔法師》受到台灣觀眾關注，之後主演新作《西荻窪 三星洋酒堂》也將在台播出，希望大家能給予支持。《西荻窪 三星洋酒堂》2月12日起，每周五在friDay影音獨家播出。
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