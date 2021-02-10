一人獨得！大樂透頭獎「5.3億」獎落台中
記者孫唯容/綜合報導
2021-02-10 22:01:08
春節大樂透買氣激增，財神爺眷顧台中，今（10）晚大樂透頭獎金額達5.3億元，在台中霧峰區開出，由一人獨得，下期（11日）預估銷售金額為3億元，頭獎金額保證1億元。
台彩指出，本次獎落在台中市霧峰區的「有錢尚好樂透站」，該家投注站在105年8月間亦曾開出過大樂透2.71億元頭獎，本次為第四屆以來第二度開出億元大獎﹔此外，依據台彩的統計資料，大樂透109年間共開出16注頭獎，其中6注均落在台中市，金牛年(110年)的第一個大樂透頭獎再度獎落台中市，台中地區的財運可說是銳不可擋。台彩表示，今天大樂透春節大紅包獎項開出33組，總中獎注數為37注，其中29人獨得100萬元獎金，另外4組為兩注均分，每人各分得50萬元獎金，活動截至本期為止累積開出大紅包組數為70組，還有290組未開出，次期（11日）將繼續加開春節大紅包。今天開出春節大紅包獎項的投注站共36家，其中，台中市太平區的「富貴錢投注站」本期開出2注，2張中獎彩券各得100萬元和50萬元獎金，本次亦為該家投注站第四屆以來第3次開出春節大紅包獎項；高雄市苓雅區的「大高雄彩券行」在109年的三節加碼都有開出百萬獎項，今天晚上則是開出今年春節的百萬獎項，持續保持連莊紀錄；桃園市中壢區的「招鑫來彩券行」曾於106年開出春節加碼後的9.59億元威力彩頭獎，109年春節也曾開出春節大紅包獎項，今天晚上再度開出百萬大獎。詳細派彩公告仍需以台彩官網公佈為主。