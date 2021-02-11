「台灣子弟」楊安澤投入紐約選舉　有望成為首位亞裔市長

今年46歲的楊安澤是台灣移民第二代創業家，在紐約長居25年，若是成功當選將成為紐約市史上第一位華裔市長。楊安澤生於1975年美國斯克內克塔迪，父母皆為台灣人，雙方在加州柏克萊大學相識，父親楊界雄在IBM和奇異研究室工作；母親陳玲銖則曾任台灣粉彩畫協會第二、第三屆理事長。楊安澤1992年畢業於知名寄宿學校「菲利普斯埃克塞特學院」（Phillips Exeter Academy）後，進入布朗大學（Brown University）取得文學士學位後，在哥倫比亞大學法學院（Columbia Law School）攻讀法律，1999年取得法律博士學位後短暫在紐約達維律師事務所（Davis Polk & Wardwell LLP）工作。從事律師工作後不久，楊安澤前後創辦「Startgiving.com」的慈善募款網站、在醫療保健軟體的創業公司「MMF System」任職後，與朋友一起成立針對研究生管理科入學考試提供備考服務的小公司。備考公司被收購後，楊安澤成立「為美國創業」的非營利性獎學金計劃，希望透過項目鼓勵在美國城市創業、製造工作機會，並為這些創業者提供創造就業所需的技能與資源。」經營「為美國創業」的經歷讓楊安澤對就業環境、學習資源有獨特的個人見解。楊安澤在著作《聰明人應創業》（Smart People Should Build Things）中點出美國教育體系把小城鎮中最聰明的孩子送到頂尖大學，然後這些人到了同一個大城市的大企業去工作。「為美國創業」的目的是希望重新分配這些人才至全美個地，以促進整體經濟的發展。2020年楊安澤從一個政治素人，直闖權力核心成為首位參與初選的亞裔人士，在初選中獲得3%的支持率。競選期間，楊安澤以「擅長數學的亞裔」自稱，吸引到不少年輕族群、少數族裔的支持，就連特斯拉（Tesla）執行長馬斯克（Elon Musk）都表態支持。同時，楊安則作為美國政壇少見的面孔也讓過去較少關心政治的亞裔族群，楊安澤參政讓許多亞裔「不再認為自己是外國人」。根據《商業內幕》民調統計，民主黨內初選期間，楊安澤雖然支持率不高但他的支持者都非常「死忠」，幾乎不考慮其他候選人。在衛生保健方面，楊安澤提倡「全民醫療保險」希望美國民眾不局限於雇主的投保，全體都能夠享受福利。楊安澤在2020民主黨內初選辯論上以幽默開頭「我是個亞裔，所以我認識很多醫生」接著指出，醫生花費許多時間在研究保險條文以免被告，呼籲改變醫療系統以收入為取向的政策。此外，楊安澤還希望結合人工智慧（AI）改善鄉村地區新手媽媽的憂鬱問題。楊安澤2020選戰期間最著名的政見就是「無條件基本收入」（Universal Basic Income，UBI），希望節制政府官僚支出、向科技業徵稅，讓每個18歲以上至64歲的美國人每個月能無條件獲得1000美元的援助，讓更多人脫離「貧窮線」。楊安澤相信，唯有解決這些人的生活困境，才能夠幫助他們有餘力學習更多技能，從而改善經濟條件。雖然UBI聽起來不切實際，但楊安澤從不把自己定位成左派，他自稱「非左非右的進步派」（Not Left Not Right, Forward）。他認為，在AI時代真正的贏家是Amazon、Google這樣的科技巨頭。楊安澤的競選團隊，將美國人對亞裔的刻板印象（擅長數學）變成競選口號「MATH」（Make America Think Harder）把有點書呆子風格的形象變得更吸引人，與川普的「MAGA」形成強烈對比。楊安澤在出席電台節目「羅根秀」後，在網路社群快速累積人氣，英國《BBC》指出，楊安澤的支持者大多是年輕人、種族組成多元。皮尤研究中心（Pew）預測美國37%的選民年齡介於18至38歲之間，年輕支持者更容易在網路上推廣人氣。雖然楊安澤在2020年2月自認無勝選希望，宣布推選後支持拜登，但這段經歷讓他吸引了不少支持者，網路上更有一群自稱「楊幫」（Yang Gang）的死忠粉絲。美國華裔形容，楊安澤在民主黨內初選本來就難以出線，他的民調一直在1%至3%左右，但他給亞裔參政帶來了希望。退出2020總統選舉後，楊安澤的下一步瞄準大蘋果紐約，1月13日他在個人推特上宣布參選，23日正式遞出競選申請。目前，已有布魯克林區長亞當斯（Eric Adams）、紐約市審計長斯金格（Scott Stringer）等10多人宣布投入選戰，不過楊安澤的民調持續保持領先，有望成為紐約市首任亞裔市長。本月2日楊安澤傳出確診感染COVID-19，他在推特上表示將會遵守防疫指示，直到能夠重新參與競選活動。關於病情，楊安澤稱自己和妻子的狀態良好，幽默的希望支持者為競選活動捐款，這樣他就能好好休養了。對於紐約市長選戰的惡戰苦鬥，《紐約時報》指出，家住在紐約州的楊安澤也遭到對手的質疑：不夠像個「紐約客」；而楊安澤在年輕族群中的高人氣，對紐約市長初選的影響力實際上不大。同時楊安澤對非裔、拉美裔的吸引力也不夠強，他們在疫情中面臨更沈重的打擊，楊安澤的基本收入政策是否能打動人心還是未知數。但楊安澤的優勢很明顯，強烈的個人風格、非典性的背景，並且基本收入在經濟持續蕭條的環境向更有討論度。但如果成功當選，未來楊安澤如何在財政上實踐基本收入政策，以及重振在飽受疫情摧殘的城是將會是一大考驗。