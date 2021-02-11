遠離校園霸凌　陳其邁整合資源盼為孩子再多做一點

高雄鳳山少女遭霸凌案引起社會關注，讓校園預防霸凌話題再度浮上檯面，此類案件，每隔一段時間，即會攻占新聞媒體版面，也讓家長擔憂自己的孩子是否有一天也會面臨相同處境。

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該案影片曝光時，高雄市長陳其邁第一時間獲知消息後深感痛心，深夜時分即致電要求教育局與警察局等局處首長聯手追查，務必調查到底，展現其對學子校園遭霸凌一事高度關注態度；更值得觀察的是，後續處置與追究校方責任，是否一如過去，只要新聞輿情或網路討論度降低後，一切都回復平靜，俟案例再次發生再次啟動相關的作為。

陳其邁在內部會議中，嚴厲指示相關局處說，「倘若我們不能保護這些小朋友，政府存在的意義在哪裡？」霸凌事件要讓市民看出市府擺脫舊思維，努力提出解決方案，盼市府跨部門整合資源，並檢討現行對霸凌通報機制的不足，更積極為孩子多做些事，而且，關切的不只是被害者，施暴的孩子也同樣需要關懷，除了協助被害者走出恐懼陰影，更要了解施暴者背後的動機。

為防止此類案件再發生，高雄市政府啟動市府層級的獨立申訴機制，邀集律師、精神科醫師、心理諮商師及教育學者，組成「校園霸凌事件調查小組」。針對每一個申訴案件與教育局共同進行調查，並進行列管。讓每一個被霸凌者都可以獲得必要的協助與保護，行為偏差的孩子可以被輔導。

校園霸凌不會是單一偶發的事件，陳其邁肯紮實的從問題面看出行政組織的漏洞，從行政經歷上願意以人民的角度思索，讓政府行政部門間的整合更有效率，真正解決問題，這就是既能解決問題且具溫度，希望讓市民感受到有政府會做事的市長。