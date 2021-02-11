除夕早上國道路況佳 仍得留意9大省道易壅塞路段
記者許家禎/台北報導
2021-02-11 08:31:44｜2021-02-11 08:46:47
今（11）日除夕為春節連續假期第二天，高速公路局預估國道交通量為90百萬車公里，略高於年平日平均(88百萬車公里)，其中南向交通量可達52百萬車公里，為年平日平均的1.2倍。高公局預估5大壅塞路段，同時也po出9大省道易壅塞路段與時段。而早上8點半左右，高速公路1968顯示各地車況良好，車速大多在60公里以上。
高公局預判易壅塞路段，將出現在國1南向楊梅-新竹系統、彰化系統-埔鹽系統、國3南向三鶯-關西、快官-霧峰、國5南向南港系統-坪林等路段之上午時段，故建議南向用路人可利用下午時段出發，節省寶貴時間。而今日國道相關疏導措施包括：0-12時國5石碇、坪林南向入口匝道封閉、單一費率、國3新竹系統至燕巢系統採單一費率再8折收費、0-5時暫停收費、開放路肩、匝道儀控等。另外高公局臉書-公路總局：公路人也po出今日省道易壅塞路段與時段，包括台74線成功到快官9點到13點、大里二到霧峰8點到14點。台1線水底寮北向10點到14點、南向10點到20點。另外，台65線土城一到土城15到16點路段可能壅塞，台2線關渡到淡水路段16到18點壅塞。台3線大溪到慈湖壅塞時段約在10到13點、萬里到大武崙則是10點到11點。而台9線蘇花路廊南向壅塞時段約在10到16點、礁溪到頭城則是8點到9點。