蔡英文大動作宣布買到疫苗 孫大千：慢了好幾拍還敢邀功
記者吳承翰／綜合報導
2021-02-11 10:01:59
總統蔡英文昨（10）日在臉書大動作宣布台灣和美國Moderna公司簽下疫苗合約，500萬劑疫苗將在第二季開始供貨，要全民為指揮中心、防疫國家隊按讚。國民黨前立委孫大千吐槽，指總統府採購疫苗明明慢了好幾拍，現在竟還有臉邀功。
孫大千表示，疫苗採購不像軍購案那麼複雜，是簡單的商業行為，關鍵在於政府有沒有超前部署，及早下訂，跟多做少說有什麼關係呢？孫大千指出，500萬劑疫苗雖然足以解決台灣第一線的防疫醫護團隊的燃眉之急，但是要真正讓台灣人民都有機會接種疫苗，數量恐怕遠遠不夠，總統府實在高興得太早。而蔡英文的貼文中，特別提到「沒有休想得到疫苗這種事」，似乎在回應媒體人陳文茜日前批評政府採購不到歐洲疫苗，更以「門都沒有」來形容台灣政府四處碰壁。孫大千認為蔡英文完全劃錯重點，全民關心的問題是，為什麼不能及早得到疫苗？以及是否有民進黨內的某一個派系介入疫苗採購，才會導致原本已經完成協商的採購方案破局。孫大千不解地表示，政府從去年中向台灣人民保證疫苗採購已經進行超前部署，而且也有了口袋名單，到現在只能夠拿500劑疫苗來應急搪塞，總統府怎麼會笑得出來呢。