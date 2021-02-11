年假開跑 台南風景區開始湧現觀光遊客人潮
記者鄭婷襄/高雄報導
2021-02-11 10:51:10｜2021-02-11 10:53:41
春節年假開跑，各地都出現大量人車潮，除了歸心似箭的外地遊子，也有趁著臺南好天氣出外遊玩的遊客，台南各觀光區已逐漸湧現觀光人潮，顯示隨著防疫觀念的提升，戶外景點逐漸變成旅遊熱門選項，台南市政府也提醒民眾，戴口罩、保持安全社交距離，一起配合防疫新生活運動。
今年年假有長達7天的假期，台南市長黃偉哲特別推薦國人可以來臺南走春，身為臺灣古都的臺南，不管是親子旅遊或帶長輩闔家出門觀光，都歡迎來充滿年節喜慶的臺南走走；此外，也提醒不論是前往景點遊憩，抑或向多時未見的親朋好友寒暄問暖恭賀拜年，都請記得作好衛生防疫措施，並配合防疫新生活運動，保持安全社交距離！台南天氣晴朗，不少人也趁著這機會出外走走，根據市府觀光旅遊局統計，今（11）日虎頭埤風景區吸引近千人入園遊憩踏青，臺南美術館1、2館共有近4千人、水道博物館亦有近2千人前往，而歷史博物館亦有逾1600人次前往，此外，頑皮世界動物園、新營長勝營區及新營鐵道地景公園等，也是家長帶小孩放電的好地點。觀旅局則推薦「安平運河金色流域」與「河樂廣場」、「舊魚市場大海的寶物藝術牆」及榮獲臺灣景觀大獎與2020 IES 美國國際照明設計大獎的「大魚的祝福」等新亮點，很適合喜歡浪漫氣息的民眾前往，更是務必朝聖拍照打卡的新興景點，觀光旅遊局郭貞慧局長提醒大家，出外觀光旅遊踏青拜年走春之際，仍請大家注意防疫工作，空氣流通佳或空曠的戶外場所，是最佳踏春選擇。臺南市觀光旅遊局為讓大家可以安心及放心的出遊，所轄6處景區都採總量管制措施，已在臺南旅遊網（https://www.twtainan.net/）亦設置景區防疫與人數管制專區，即時更新，文化局轄管空間場館及活動也有即時人數警示（https://culture.tainan.gov.tw/immediate/index?Parser=99,3,36），均可在出遊前先行查詢參考，如遇人潮超過總量管制時，可先規劃前往周邊其他景點，等人流狀況恢復正常時再前往，如此可讓出門旅遊規劃行程時更加順暢也玩得安心又開心。此外，為避免塞車及找停車位影響旅遊心情，歡迎多加利用大眾運輸，也可於出門前先行了解各大景區春節疏運與交管措施（https://traffic.tainan.gov.tw/）；因新年期間各種活動、人潮管制警示、交通疏導資訊等各式訊息眾多，市府特地統整2021臺南行春網（https://2021tainan-newyear.com/），建議至臺南行春網查詢，即可獲取新年期間各式相關訊息。