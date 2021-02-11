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除夕3路段車多壅塞　估晚上才會紓解

記者許家禎/台北報導

2021-02-11 11:09:35｜2021-02-11 11:12:42

▲國道路況預報員指出，除夕國3南向土城至關西都有車多壅塞情況，狀況直至晚上才會紓解。（圖／擷取自臉書：高速小飛力）
▲國道路況預報員指出，除夕國3南向土城至關西都有車多壅塞情況，狀況直至晚上才會紓解。（圖／擷取自臉書：高速小飛力）
今（11）日除夕為春節連續假期第二天，截至9點，國道全線交通量為18百萬車公里，預估本日交通量為90百萬車公里。預報員指出，今日國5南向南港系統至頭城路段、國1南向楊梅至新竹、國3南向土城至關西都有車多壅塞情況，狀況直至下午或晚上6點才會紓解。中部地區，國1南向彰化至埔鹽壅塞會持續到下午。
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預報員指出，今日早上北部路段大致正常，中部地區彰化路段南向一度有事故，目前已經排除，南部地區與國5也都正常。至於今日相關疏導措施包括0-12時國5南向石碇、坪林匝道封閉、單一費率、國3新竹系統至燕巢系統採單一費率再8折收費、0-5時暫停收費、開放路肩、匝道儀控…等。
預報員提醒假期時間可多利用公共運輸，初三前南向民眾可多利用下午時段出發，初三至初五北向民眾，則可利用上午時段出發，且多利用替代道路，善用app查詢路況避開壅塞路段與時段。
此外，高公局也提醒易壅塞路段還有台2線萬里到大武崙、台3線大溪到慈湖、台74線臺中環線接國3(快官到成功、大里二到霧峰)、台1線水底寮、台9線接國5頭城交流道、台9線蘇花路廊。
另道路管制路段為台61線鳳鼻至香山路段竹北西濱路與新港三街路口(全日封閉)，台68線南寮端出口匝道(全日封閉)、台86線上午台南、上崙交流道(8-12時入口匝道儀控)。公路總局已規劃省道路段替代道路，用路人可遵循沿線指示標誌行駛，呼籲民眾多加利用幸福公路App、CMS、警廣獲得壅塞路況與旅行時間資訊。
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