好心有好報！捐款收據號碼選刮刮樂 幸運刮中100萬
記者許家禎/台北報導
2021-02-11 12:02:00
今年「2000萬超級紅包」超夯，已陸續有民眾刮中100萬大獎。有民眾好心有好報，隨手用捐款收據號碼選刮刮樂，結果幸運刮中百萬大獎。統計至2月9日，已刮出0個2000萬元、0個200萬元+BMW休旅車、107個100萬元。
根據「中樂樂投注站」描述，中獎人是店裡的老顧客，刮中大獎那天一早準備要開店中獎人就來了，說要買2000元的刮刮樂，因為前一晚好夢連連，感覺會有好事發生，所以一早便跑來本店裡搶頭香，看是否真的會有「好事發生」。彩券行人員說，在他玩刮刮樂的過程中，中獎人才說這幾年他常常捐款做公益，覺得自己有好運應該分享給弱勢群組，前幾天他才捐款讓弱勢家庭能吃個溫暖的團圓飯。彩券行人員說，他邊聊邊刮，刮了幾張都沒中獎，開完笑說，「把沒中的都快刮光了」，說著說著從口袋拿出捐款收據，照著收據號碼選了一張005號的，沒想到就這麼巧刮中了，而且還是100萬元。投注站人員徐先生說「果然多做善事，自然會有福報。」同時也感到很高興，希望能延續下去這個福氣，牛轉乾坤再開出2,000萬頭獎來。「2000萬超級紅包」共有3個頭獎2000萬元、7個200萬元+BMW休旅車、520個100萬元。統計至2月9日，已刮出0個2000萬元、0個200萬元+BMW休旅車、107個100萬元。