錢母發威！金聖孔雀開屏 60歲男刮中10萬再中100萬
記者許家禎/台北報導
2021-02-11 13:32:00
「2000萬超級紅包」已陸續開出超過百個100萬，200萬元+BMW休旅車以及2000萬元目前還沒人刮中。就有彩券行分享，有中獎人去嘉義文財殿拜拜求錢母後，來到有「金聖孔雀」的彩券行，覺得冥冥之中有指引，刮到第10張時果然中了，讓中獎人直呼「開了、開了！孔雀開屏了！」
根據「金銓鑫彩券行」描述，中獎人是位60多歲男性，進來店裡時向店裡供奉的「金聖孔雀」看了一眼，便走向櫃台請彩券行人員拿2,000元的刮刮樂給他刮，而且中獎人每刮一張前都會朝著「金聖孔雀」邊拜邊說：「開！開！開！」。就這樣邊拜邊刮邊喊，刮到第10張的時候，中獎人突然走向櫃檯並將手指指著車子圖案的刮區說：「開了、開了！孔雀開屏了！」彩券行聽聞仔細看著中獎人手指的位置，才知道中獎人口中的「開屏」，就是開了100萬元！隨後向中獎人請教剛剛的行為，才了解原來中獎人上個禮拜，有去嘉義文財殿拜拜求錢母，求到錢母後，前幾天才在別家投注站刮中10萬元，想說手氣很旺，便再出來碰碰運氣，結果一進到金銓鑫投注站就看到店裡有供奉嘉義文財殿「金聖孔雀」，覺得一定是有什麼指引，想不到「金聖孔雀」真的為他開屏了。彩券行聽了，才回憶起他們2018年剛從嘉義文財殿請回「金聖孔雀」沒多久，就開出今彩539頭獎，這次又指引中獎人刮到百萬，讓人不禁直呼，文財殿供奉這「金聖孔雀」果然有神！