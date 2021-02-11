批民進黨很會轉移焦點 柯文哲：我說的是實話
記者吳承翰／綜合報導
2021-02-11 11:58:48
台北市長柯文哲昨（10）日接受網路電視台專訪，主持人問及「疫苗是否會成為民進黨執政的壓力？」柯文哲認為民進黨政府很會轉移焦點。今日受訪時，媒體再問他此事，柯文哲強調他說的是實話，但他也要台灣人不要怕，疫苗大概再過半年就能施打，只要大家維持過去防疫成功的基礎就沒有太大問題。
柯文哲昨日接受專訪時表示，美國一定是先自己打完疫苗，有多的才會賣給台灣，時間上還要再過半年，台灣才有疫苗，對於要繼續等下去，台灣人一定會不高興。主持人追問柯「疫苗是否會成為民進黨的壓力？」柯文哲則說，民進黨政府很會轉移焦點，「我不要成為他們轉移焦點的目標就好。」今日上午，柯文哲到信義區清潔隊三張犁分隊發送紅包慰勉清潔隊員，他受訪時強調他說的都是實話，但也肯定過去一年多來台灣防疫基礎厚實，再撐半年不是太大問題。至於民眾該如何選擇疫苗，柯文哲認為台灣能進口的種類不多，要尊重公衛專業判斷，站在民眾的立場一定希望能當第一批施打的人，但他認為給醫療、公衛體系優先，才符合國家利益。柯文哲估算，以一個國家接種率至少要三分之二才有效果，台灣要有1500萬人施打，去年流感疫苗也是民眾瘋搶，直到政府發新聞後，熱度立刻下降，他認為在疫苗施打上，政府需要有整體策略。