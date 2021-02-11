批民進黨很會轉移焦點　柯文哲：我說的是實話

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信義區清潔隊三張犁分隊發送紅包慰勉清潔隊員，他受訪時強調他說的都是實話，但也肯定過去一年多來台灣防疫基礎厚實，再撐半年不是太大問題。

至於民眾該如何選擇疫苗，柯文哲認為台灣能進口的種類不多，要尊重公衛專業判斷，站在民眾的立場一定希望能當第一批施打的人，但他認為給醫療、公衛體系優先，才符合國家利益。

柯文哲估算，以一個國家接種率至少要三分之二才有效果，台灣要有1500萬人施打，去年流感疫苗也是民眾瘋搶，直到政府發新聞後，熱度立刻下降，他認為在疫苗施打上，政府需要有整體策略。