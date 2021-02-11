視訊聽證關不掉濾鏡！「貓臉律師」無奈喊：我不是貓咪

美國德州日前一場線上聽證會出現有趣畫面，在法官佛格森（Roy Ferguson）用線上視訊軟體Zoom主持聽證會時，視訊畫面中出現一隻超萌銀白色小貓，眨著大眼睛和法官對話，看起來超可愛。原來是當地一名檢察官龐頓（Rod Ponton）不小心開啟了視訊濾鏡，讓本應嚴肅的氣氛瞬間變得逗趣，該名律師還著急表示：「我坐在這裡，我不是貓！」讓與會的律師忍不住笑了出來。

我是廣告 請繼續往下閱讀

由於新冠肺炎疫情影響，全球許多業務都改由遠距方式進行，綜合外媒報導，美國德州第394地方法院日前線上開庭時，律師龐頓在畫面上突然變成貓咪，龐頓慌張的向法官詢問「你聽得到我嗎？法官？」法官忍笑表示，「我明白，我想你開啟了濾鏡」，龐頓回應「我不知道如何關掉這個濾鏡，我的助理正在嘗試了，但我已準備好帶著這張臉繼續開庭了...」與法官的對話讓人發笑。

該則影片在社群上立即引起廣大迴響，許多網友直呼這實在太可愛了！為此佛格森還在推特發文表示，「建議未來可能參加視訊開庭的人士，如果有小孩用過你的電腦，在你參加視訊聽證會前，要先檢查『Zoom影片選項』，確認濾鏡關閉。」

影片曝光後，「貓臉律師」羅德無奈表示當時使用的是秘書的電腦，他感到「很震驚也很沮喪，努力試著要移除它...現在全世界都看到影片、都聽到我如何試著讓自己不要當隻貓！」