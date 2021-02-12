日職／期待復活！陽岱鋼勝負的一年
文/吳政紘
2021-02-12 09:39:24
日職讀賣巨人台灣好手陽岱鋼，去年經過沒受傷卻被降下二軍調整的球季後，他跟巨人5年大約也到尾聲，今年是他跟巨人合約的最後一年，陽岱鋼必須要拿出令人滿意的表現，才能獲得高層信任。
2017年陽岱鋼離開北海道鬥士隊，轉戰巨人隊，陌生的環境跟巨人軍強大的壓力，讓他在春訓就不慎受傷，雖然復出也獲得不錯評價，不過巨人隊戰績不佳，他也在2018、2019年因為觸身球手傷，影響出賽，去年是陽岱鋼大好機會，但卻沒有受到重用，這也讓不少球迷抱不平。攤開他在巨人前2年成績，都是出賽87場，只是全壘打數就從9轟、10轟慢慢減少，近兩年都不超過5轟。這跟陽岱鋼出賽不是這麼穩定有關，陽岱鋼先發出賽從2018年還有60場，2019年只剩42場，去年更慘，只剩16場，而他在比賽中出賽，打擊率為2成67。去年陽岱鋼只出賽38場，撇開他在二軍、三軍苦練改打擊姿勢外，今年春訓在S組出發，他不但在春訓主動留下來特打，也期待可以讓教練看到他的努力。陽岱鋼今年算是背水一戰，以他34歲的年紀，在巨人隊逐漸要年輕化的政策，勢必要接受很多挑戰，不過他若能穩定先發出賽，甚至發揮2016年在例行賽最後的超級表現，或許還有機會獲得續約或是獲得其他球隊青睞。