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「青筋胸辣模」遭性騷擾　遇變態攝影師露鳥嚇傻

記者吳雨婕/綜合報導

2021-02-11 12:48:26

▲吳慈敏自爆遭性騷擾經驗。（圖／翻攝吳慈敏IG）
▲吳慈敏自爆遭性騷擾經驗，遇到變態攝影師露鳥。（圖／翻攝吳慈敏IG）
藝人雞排妹（鄭家純）近日指控主持尾牙時被老闆與歌手翁立友性騷擾，事件鬧得沸沸揚揚，許多女性看到後，也紛紛跳出來分享遭性騷擾經驗。其中，今年24歲，有著「青筋胸」封號的辣模吳慈敏（啾啾）也在社群媒體上自爆朋友被吃豆腐的經歷，甚至還遇過變態攝影師。
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吳慈敏在IG上寫道：「你們知道在我們這圈子多少被刻意吃豆腐女性嗎？」接著提到，有朋友幫大哥辦尾牙，沒想到那位大哥喝醉之後摟著她的朋友講話，講著講著竟然就直接親了朋友的嘴，因此讓她痛罵：「真的真的很噁心，我聽到只想給那位大哥一巴掌，女生出來努力工作打拚，就應該要被性騷擾嗎？不管是肢體還是言語都一樣，尊重很難嗎？」
吳慈敏也分享自己的經驗，透露曾經在拍攝的時候，遇到攝影師在浴袍裡什麼都沒穿，一蹲下來就刻意露鳥，「因為這樣我陰影了至少3個多月，現在才敢把這件事講出來。」她也反問酸民：「那些說什麼怎麼不告一告的，請問沒有證據要怎麼告？還有那些說怎麼不閃什麼的，哈囉？一個突然來閃得了嗎？像你車禍一台車要撞向你的時候，你怎麽不閃？」
▲吳慈敏自爆遭性騷擾經驗。（圖／翻攝吳慈敏IG）
▲▼吳慈敏自爆遭性騷擾經驗。（圖／翻攝吳慈敏IG）
▲吳慈敏自爆遭性騷擾經驗。（圖／翻攝吳慈敏IG）
 
※【NOWnews 今日新聞】提醒：如果您或家人、朋友遭受家庭暴力、性侵害或性騷擾的困擾，或是您知道有兒童、少年、老人或身心障礙者受到身心虐待、疏忽或其他嚴重傷害其身心發展的行為，請主動撥113，透過專業社工員處理，救援受虐者脫離危機。
※ 拒絕暴力請撥打：113、110
 
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