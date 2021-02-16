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日職／蓄勢待發！陳偉殷撐起阪神虎先發輪值

文/吳政紘

2021-02-16 12:00:00

▲阪神虎陳偉殷牛棚。（圖/取自日刊體育）
▲阪神虎陳偉殷牛棚。（圖/取自日刊體育）
日職阪神虎隊台灣投手陳偉殷，今年轉戰央聯，回到過去熟悉的對戰隊伍，陳偉殷不但要扛起先發投手最主要的期待，也被監督矢野燿大期待可以單季15勝。
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35歲的陳偉殷，並不是投手群中最年長的球員，還有岩田稔、中田賢一等年紀稍長的球員在奮鬥，不過以陳偉殷的實力跟狀況維持看來，他卻是先發輪值中最有經驗，也最了解美日棒球不同的投手。
本來就是「練習狂」的陳偉殷，回到日本發展，不但加強自己訓練量，也把過去吸收到的知識應用到訓練中，並在實戰前反覆實踐所學，他在今年回到日本前，還特地跟前輩「大郭」郭源治討教，希望能夠讓自己維持住球感。
而他在春訓首度進牛棚就火力全開，雖然都只用直球，卻讓監督矢野相當高興，並認為他可以扛起阪神先發輪值任務。
不過陳偉殷去年在羅德全部出賽都是優質先發，卻一勝未得，儼然是羅德隊打線實在太弱，這也讓人擔心阪神打線與守備，是否可以順利幫助殷仔突破悲情投手的稱號。
以阪神極力培養的內野手大山悠輔為首，還有外野有連2年盜壘王近本光司、超級新人佐藤輝明，老將糸井嘉男，內野陣容糸原健斗、小幡竜平、木浪聖也等，加上金手套等級捕手梅野隆太郎在內，若能穩定給予殷仔援護，或是防守有一定水準演出，相信陳偉殷絕對可以力拚10勝以上成績不是夢。
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