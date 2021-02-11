新春出遊　中市后里觀音山及鳳凰山步道踏青悠遊

春節出遊除了可到大坑登山步道健行，中市府推薦遊客另一處秘境登山步道「觀音山」及「鳳凰山登山步道」，這裡風景四季各有不同風情之美，沿途都是自然美景，步道充滿原始自然生態，非常適合大家春節連假期間攜家帶眷至觀音山及鳳凰山登山步道踏青悠遊。

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中市府觀旅局表示，觀音山及鳳凰山登山步道屬休閒、親子級登山步道，總長約4.3公里，全線以木棧道、仿岩板及卵石混合步道與部分產業道路串聯，平緩幽靜、風景秀麗，在充滿芬多精的森林中健行，沿途還可見到蝴蝶群聚、不時飛越天際或跳動於樹林間的各種鳥類，另外步道周邊也設有幾處觀景平台，視野遼闊可飽覽北后里風貌，及遠眺火炎山、麗寶樂園摩天輪等景點。

觀旅局長林筱淇建議，除了可至觀音山及鳳凰山登山步道欣賞天然美景、爬山健行外，下山後可順遊泰安派出所、舊泰安車站，近期正值后里泰安櫻花開始綻放，自安眉路沿線種植近百株八重櫻，每年吸引許多遊客專程前往賞櫻，賞櫻後可至鄰近景點如中社觀光花市欣賞壯觀花海、月眉糖廠千年樟樹、星月大地走逛，或至觀光工廠薩克斯風文化館、木匠兄妹DIY體驗職人手作樂趣。