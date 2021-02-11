新春暢遊台中　各大遊樂區主題玩不完

今年農曆春節假期有7天，想好帶著家人們去哪裡度假了嗎？因疫情仍然嚴峻，雖無法出國度假，中市也有許多旅遊及賞景的好選擇，不管是吃喝玩樂購物一次滿足的樂園渡假區，或是自然森林舒活遊樂區，都非常適合帶家中大朋友、小朋友前往。年節期間除了向親戚朋友拜年外，陪同家人來一場台中遊樂區小旅行，玩翻春節假期吧。

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觀旅局長林筱淇表示，台中市轄內有麗寶樂園、東勢林場遊樂區二家觀光遊樂業者，為全台民眾提供最佳的休閒遊憩場所。麗寶樂園結合教育、購物、住宿、娛樂和觀光休閒功能，探索世界及馬拉灣水陸主題樂園、麗寶福容大飯店、麗寶OUTLET MALL、台灣最大摩天輪-天空之夢、麗寶賽車主題旅店、麗寶國際賽車場，不同遊玩主題讓遊客有多樣化體驗，適合安排一日遊及二日遊盡情暢遊；東勢林場遊樂區有「中部最美森林花園」的美稱，森林浴場是林場的主題特色，以及擁有各式櫻花品種，有單瓣山櫻花、重瓣的八重櫻、富士櫻、吉野櫻等，預計春節期間將是櫻花盛開的季節，放眼望去一片粉紅，讓人身心舒暢、徜佯悠然山林芳香之間。另林場設有團體遊客(30人以上)預約解說員導覽解說服務，提供遊客享受知性與感性兼具的森林之旅。

而適逢農曆春節假期，二處遊樂區均推出不同之活動方案。東勢林場遊樂區春節農曆初一至初五系列活動，「竹報平安迎新春」鳴放竹筒炮活動，讓大家能一掃往日的陰霾，迎接美好的一年；憑入場購票證明(發票)參加「牛轉錢坤好運」闖關遊戲，闖關完成即可參加電腦抽獎活動；上午10時舉辦定時免費導覽解說，安排解說員帶領民眾遊園賞櫻花。除上述多項活動，搭乘豐原客運209公車進入林場，再享門票優惠價160元/人(原價250元)。另園區內忘憂池畔街頭藝人有駐點表演及行動美味快餐車服務、五葉松樹下懸掛牛轉乾坤祈福卡許願、幸福敲敲鐘-森林天空步道5處指定地點拍照打卡送新年小紅包等各種活動，歡迎大家一起前往同樂！

麗寶樂園則自即日起至3/14止於世界劇場盛大開演「超視覺魔術秀」，邀請魔術界奧斯卡最佳幻術師領軍，帶領眾多國內外頂尖表演者共同演出，結合國際級大師打造的魔術道具，透過幻術影像、音樂戲劇、舞蹈特技創造出充滿感官衝擊的表演。官網同步推出超視覺魔術秀單人套票及雙人饗宴套票。除了表演外，於麗寶樂園渡假區內福容大飯店、麗寶Outlet Mall、麗寶國際賽車場都有擺放大師打造的魔術道具供遊客拍照，讓遊客可以近距離欣賞並感受趣味的互動體驗，留下美好回憶。

觀旅局也提醒，目前仍是防疫期間，為營造安心安全旅遊環境，麗寶樂園祭出全程佩戴口罩、安全控管、社交距離、防疫宣導、加強消毒等「防疫五大招」；東勢林場遊樂區安排於售票口測量體溫、實名登記、園區內戴口罩、社交距離等防疫措施。且為因應春節出遊人潮，二處遊樂區將實施人流管制措施。當東勢林場遊樂區及麗寶樂園度假區分別超過管制人數4,070人及37,500人時，將啟動人流管制。