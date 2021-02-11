社區風險降低　中市醫院恢復訪客探病

因北部醫院感染事件風險相對降低，且春節期間市民仍有探病需求，台中市政府配合中央流行疫情指揮中心政策，宣布即日起台中市醫院恢復探病，訪客探視每日固定1個時段，每名住院病人每次以至多2名訪客為原則。衛生局長曾梓展呼籲，非必要仍建議以視訊探病，進出醫院也請配合醫院動線及全程佩戴口罩，保護自己及住院親人的健康。

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指揮中心昨日宣布，部桃及社區感染風險降低，自今日起北北桃地區所轄醫院開放探病。中市府配合指揮中心政策，中市醫院調整陪探病措施，回歸訪客探視，每日固定1個時段，且每名住院病人每次以至多2名訪客為原則，醫院得視情形調整，住院病人的陪病者(含照顧服務員)仍以1名為原則。

衛生局說，民眾進入醫療院所應全程佩戴口罩，遵循呼吸道衛生與咳嗽禮節，並落實手部衛生。另也請避免不必要的陪病或探病，可以視訊或電話方式替代實地探視，如需提供病人物品，可交付予醫院轉交；若仍有實地探病需要，則應配合實聯制登記及院方相關管理措施。

衛生局提醒，陪病者主要工作是照顧病人，應儘量待在病房內，減少院內不必要的移動或和其他陪病者聊天，並落實勤洗手、自我健康監測，如出現身體不適請儘速就醫，並主動告知醫院相關人員。