詐騙生肖排行榜　屬「龍」民眾登榜首

為準備迎接農曆年節，台中市警局特別製作1份應景的統計，「金鼠年」詐騙案件被害人生肖排行，依序為，龍、兔、蛇、馬、牛，其中「牛、馬、龍」正好是今年犯太歲的生肖。警方表示，希望藉由貼近生活的方式，提醒民眾加強防詐觀念，讓民眾能夠「牛」轉乾坤、「鼠」氣全消，拒絕受騙，守住自己的紅包錢。

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為中市警局分析，鼠年詐騙案件被害人生肖排行及案類分別是：第1名：屬龍，「破太歲」，愛情詐騙比例最高。第2名：屬兔，假投資詐騙比例最多。第3名：屬蛇，解除分期付款比例最高。第4名：屬馬，「害太歲」，假交友(投資詐財)詐騙比例最多。第5名：屬牛，「值太歲」，假網購詐騙比例最多。警方表示，民俗流年提供民眾參考，多一分防備就能少一分受騙。

警方說，屬「羊」沖太歲不輕忽 去年受騙金額最高。在「金鼠年」詐騙案件被害人受財損金額生肖排行，依序為：羊、雞、鼠、蛇、龍，屬「羊」者在「金鼠年」統計的詐騙案件中，係最不易受騙第1名，但一旦被騙，損失金額卻最高，因此不可輕忽。

警方表示，有位受騙民眾向警方表示因前陣子雙12購物節活動，在網路平台上看到難得降價的機車零件用品，馬上下標刷卡，原本期待拿到商品可以好好改造一下新車，未料商品還沒到手，就接到疑似購物網的客服電話，聲稱帳務系統出問題，造成多刷10筆款項，若要取消這10筆交易，就必須依指示操作ATM，才能夠取消。該民眾一聽，這下非同小可，警方到場後，店家向警方表示一名男子站在ATM 提款機前邊講電話邊操作提款機，後又至櫃檯欲購買1萬5,000元的遊戲點數，店員驚覺有異，立即報警請警方協助。受騙民眾經警方說明這是詐騙集團典型之詐騙招數後，才驚覺自己險遭詐騙，及時保住了自己的儲蓄。警方呼籲，無論什麼生肖都該提高警覺，「寧可信其有，小心最重要！」

而屬「龍」要注意，跨國愛情攏是假。一名林姓女子於今年在網路上認識一名男子，兩人日以繼夜聊天，進而以親暱之老公老婆互稱，男嫌一再描繪兩人未來的美好情境，讓該女子逐漸深陷甜言蜜語之中。不久，男嫌表示因為疫情關係，公司經營出現狀況，急需一筆5萬元港幣的資金周轉，並一再強調若沒有這一筆資金可能也無法生活下去，同時提到若到時候公司轉虧為盈後，就會將該資金還給林女，也「掛保證」疫情趨緩後會前來台灣團聚，因此不疑有他，立刻前往銀行臨櫃匯款，最後在警方不厭其煩地說明下，該女子才在這場愛情理智線的拉鋸戰中卸下心防，恍然大悟後終止匯款行徑。

另外，屬「羊」小心假交友投資詐騙手法。欲匯款的女子只是因為好友相約投資，所以決定匯出 180 萬元到一個不知名的帳戶。員警表示透過網路交友所認識的異性好友，或是許久未聯繫的舊識突然重逢等情況，都要特別注意！該女子得知有一種虛擬通貨的「泰達幣」非常適合拿來長期投資。但經過警方詳細詢問之後，發現這名好友對於受款人也並不熟識，於是聽從警方建議，決定不該魯莽進行投資匯款，才成功阻止了這場投資詐騙。警方提醒，不管是什麼生肖都該注意管控自己的投資理財風險，勿因報酬利潤大就失去判斷能力。

台中市警察局表示，注意詐騙關鍵字，特別提醒民眾假網購的詐騙手法已日趨增加，網購時應慎選賣家，多觀察評價及賣場狀況，另警方再次提醒民眾切勿聽信剛認識的網友或小道消息而冒然投資，尤其聲稱可定期穩定獲取高額回報，且報酬率顯不合理時應該多加思慮，以免中了詐騙集團的圈套，若有任何問題即撥打110或165反詐騙諮詢專線查證。