奔波百里僅為看飛機　航警高雄分局助弱視男子圓夢

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▲為圓丁男想看飛機的夢想，航警們將丁男帶往能看到飛機的地點，雖然無法看到飛機起降，但黃男興奮表示能看到飛機已是他夢寐以求的難忘經驗。（圖／航警局高雄分局堤供）

× ▲為圓丁男想看飛機的夢想，航警們將丁男帶往能看到飛機的地點，雖然無法看到飛機起降，但黃男興奮表示能看到飛機已是他夢寐以求的難忘經驗。（圖／航警局高雄分局堤供）

返家途中如稍有不測恐徒生遺憾，恰逢臺南分駐所員警至高雄分局洽公結束將返所，經與丁男祖母約定時間，由員警護送丁男至住家旁轄區分駐所，請其至該處等候。