奔波百里僅為看飛機 航警高雄分局助弱視男子圓夢
記者郭凱杰／高雄報導
2021-02-11 14:58:25
「民眾大小事，都是警察的重要事」，內政部警政署航空警察局高雄分局長黃能清，在協助患有眼疾左眼失明僅右眼能見微光的丁姓男子一圓觀看飛機的心願後表示，警察工作不僅在查緝犯罪、維護社會治安，對於員警能藉由工作上多一分用心，關懷弱勢的精神，此時正值農曆春節，在此重要節日能協助失蹤人口返家團圓，更值得表揚。
昨(10)日晚上十點左右，航警局高雄分局警備隊員警曹金龍及許家瑄於高雄航空站國內線公車座位區，發現丁男獨自一人在座椅等候區，因當時國內線班機作業已結束且無公車往返，便主動上前關心並查詢其身分，查得丁男為失蹤人口，因沒有搭乘飛機旅行的經驗，所以從臺南搭上公車轉乘火車後再搭上捷運，歷經5個小時才抵達高雄航空站，一心想要看飛機。由於深夜國內、國際線航空站已關閉，曹金龍及許家瑄便先將丁男帶回隊部休息並提供食物果腹，為圓丁男想看飛機的夢想，將丁男帶往能看到飛機的地點，雖然無法看到飛機起降，但黃男興奮表示能看到飛機已是他夢寐以求的難忘經驗。分局長黃能清表示，丁男患有眼疾，屬身心障礙弱勢族群，警方經聯繫其祖母，其表示因年近七旬且拄枴杖行動不便，無法前來高雄國際航空站接孫子。除夕夜將近，警方擔心因丁男視力不佳，深怕返家途中如稍有不測恐徒生遺憾，恰逢臺南分駐所員警至高雄分局洽公結束將返所，經與丁男祖母約定時間，由員警護送丁男至住家旁轄區分駐所，請其至該處等候。今天清晨7時許平安將丁男送回住處，平安團圓過好年。