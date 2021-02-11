新增一境外確診新冠肺炎 20歲男性自法國入境
記者許家禎/台北報導
2021-02-11 14:19:43
中央流行疫情指揮中心今(11)日公布國內新增1例境外移入COVID-19確定病例(案937)，為本國籍20多歲男性，自法國入境。
指揮中心發言人莊人祥表示，案937於去(2020)年9月至法國就學，今(2021)年1月29日返台，持有搭機前3日內檢驗陰性報告，入境後至住處居家檢疫；個案於2月9日出現咳嗽、流鼻水、噁心及嘔吐症狀，由衛生單位安排就醫採檢，並於今日確診。個案2月9日之核酸檢測Ct值為28，2月10日再驗之Ct值為39，且其血清抗體呈現IgM陰性、IgG陽性，顯示其已在國外感染發病至少一個月以上。指揮中心指出，由於個案發病前2天至住院隔離前為居家檢疫期，且就醫及採檢時接觸之相關人員均有適當防護，故無匡列接觸者。指揮中心統計，截至目前國內累計167,004例新型冠狀病毒肺炎相關通報(含163,987例排除)，其中936例確診，分別為820例境外移入，77例本土病例，36例敦睦艦隊、2例航空器感染及1例不明；另1例(案530)移除為空號。確診個案中9人死亡、859人解除隔離、68人住院隔離中。
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