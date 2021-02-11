不過春節將被關進集中營　中國對維吾爾族進行文化統治

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世界維吾爾代表大會發言人迪里夏提（Dilxat Raxit）表示，中國目前利用過春節來檢視維吾爾幹部是否違反中國文化思想，強迫維吾爾人家貼春聯、進行漢族過節儀式，且派人監視，他表示，現在維吾爾民族歷史古城喀什已經「充滿了濃濃的中國味」。

▲世界維吾爾代表大會指出，中國政府利用「過春節」來區分已被指派的維吾爾幹部是否融入中國文化思想，文化古城喀什現在已掛滿紅燈籠。（圖／翻攝微博）

迪里夏提說，中國採取強硬手段，包括政令宣導、聯合檢查，讓維吾爾人將春節接納成為自己的節日，藉此進行文化殖民。