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不過春節將被關進集中營　中國對維吾爾族進行文化統治

國際中心陳問荷/綜合報導

2021-02-11 15:28:01｜2021-02-11 15:30:25

▲（圖／美聯社／達志影像）
▲中國政府對新疆施行強硬漢化政策，引發世界各地撻伐。（圖／美聯社／達志影像）
中國對新疆實施強硬漢化政策，就連文化習俗也成為列管項目，世界維吾爾代表大會指出，中國政府利用「過春節與否」來區分已被指派的維吾爾幹部是否融入中國文化思想，並強迫習俗中不過農曆年節的維吾爾人家貼春聯、掛紅燈籠，不從者會被關進集中營，接受政治教化。
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世界維吾爾代表大會發言人迪里夏提（Dilxat Raxit）表示，中國目前利用過春節來檢視維吾爾幹部是否違反中國文化思想，強迫維吾爾人家貼春聯、進行漢族過節儀式，且派人監視，他表示，現在維吾爾民族歷史古城喀什已經「充滿了濃濃的中國味」。

▲（圖／翻攝微博）
▲世界維吾爾代表大會指出，中國政府利用「過春節」來區分已被指派的維吾爾幹部是否融入中國文化思想，文化古城喀什現在已掛滿紅燈籠。（圖／翻攝微博）
2020年9月，中國國家主席習近平參加第三次中央新疆工作座談會時，表示要「深入開展文化潤疆工程」，迪里夏提指出，文化潤疆就是加速當地漢化，強迫維吾爾人拋棄既有習俗，徹底接納漢族生活方式和思想。中國對新疆的作為，已被世界各方撻伐，美國前任國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）先前更定調中國政府的作為是「種族滅絕」（genocide）。

迪里夏提說，中國採取強硬手段，包括政令宣導、聯合檢查，讓維吾爾人將春節接納成為自己的節日，藉此進行文化殖民。

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