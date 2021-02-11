鋒面來！水利署施放增雨焰劑　全台水庫增1000萬噸以上

由於去年全台沒有颱風帶來水氣，導致水庫蓄水率劇烈下降，桃竹苗水情十分吃緊。昨（10日）下午北區水資源局在桃園石門水庫、新竹寶二水庫等地，施放人工增雨焰劑，來減緩缺水危機。而今（11日）傳來好消息，全台水庫增加1000萬噸以上水量。

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水利署副署長王藝峰今日表示，12座水庫昨日實施人工增雨，且加上鋒面來襲，因此全台水庫增加了1000萬噸以上水量，期望這段時間有更多水量進帳。

水利署利用這波鋒面通過及東北季風增強，在石門、寶二、永和山、明德、鯉魚潭、仁義潭、曾文、南化、烏山頭等12個水庫區，進行人工增雨，並且委託中科院在昨日下午約5時，鋒面接近時，於曾文水庫施作高空焰彈增雨，雙管齊下的操作，成效十分良好，增強了降雨效果。

王藝峰表示，平均每個水庫都增加10至20毫米的水位，大約為全台水庫增加1000萬噸以上的水量，目前降雨量持續上升，且降雨也增加了水流量，因此現在南部水情算平穩，未發生缺水情況。

王藝峰表示，17日大年初六開工首日將召開旱災中央災害應變中心會議，將會針對這波春雨的水庫進帳狀況，來做全面的分析與檢討。

根據水利署水庫即時水情資料，三大之一的曾文水庫蓄水率僅14.8%，其他水庫也不到20%，如鯉魚潭水庫僅有19.3%、明德水庫12.3%、永和山水庫18.5%。烏山頭水庫則有71.9%、南化水庫也有58.7%。