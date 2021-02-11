侯友宜贈福袋慰勞堅守崗位醫護人員 籲市民為昏迷警集氣
記者陳志仁／新北報導
2021-02-11 15:06:01
新春佳節團圓之時，醫護人員仍堅守崗位，守護市民健康；新北市長侯友宜今(（11）日前往新北市立聯合醫院三重院區致贈新春福袋，為辛苦留守的醫護同仁加油打氣；同時也呼籲全體市民，一起為昏迷的員警集氣，讓他能夠度過難關。
侯友宜表示，醫護人員提供市民優質醫療服務，工作繁重辛苦，尤其在新型冠狀病毒肺炎疫情爆發以來，第一線人員更是隨時暴露在高風險的環境中，真的一年多來他們辛苦了；為了慰勞醫護同仁一年來的付出，特別選在除夕代表新北市民致贈新春的福袋，祝福他們牛年平安順利，繼續與市府共同為市民抵禦疫情。至於新北市永和警分局中正橋派出所的張姓巡佐（9）日下午準備巡邏勤務時，突然倒在警車旁，目前昏迷中，引發外界的關注；對此，侯友宜說，員警這段時間大家都全力以赴，能夠守護春節治安、交通都能夠平安順暢，目前張姓巡佐還在加護病房，昏迷指數3，希望全體的市民一起集氣，讓他能夠度過難關，及早回到工作的崗位，跟我們並肩作戰。
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。