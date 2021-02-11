除夕行車大致順暢 初一用路人要避5地雷路段
記者許家禎/台北報導
2021-02-11 16:29:03
今（11）日為春節連續假期第二天除夕，上午國道路況除國1南向彰化至埔鹽系統車多外，其餘路段行車大致順暢；中午後，上述車多路段逐漸紓解。下午國道整體路網大致順暢。高速公路局預判明（12）日初一易壅塞路段，包括國1南向楊梅-新竹系統、彰化系統-埔鹽系統、國3南向土城-關西、快官-霧峰、國5南向南港系統-坪林，建議南向用路人儘量於下午時段出發。
高公局指出，截至14時，國道交通量為44.7百萬車公里，預估本日交通量為90百萬車公里，仍在預期範圍。今下午有幾起零星事故，但皆已排除。至於明天初一，預估國道交通量為122百萬車公里，為平日年平均(88百萬車公里)的1.4倍，其中南向交通量可達68百萬車公里，為平日年平均的1.5倍。高速公路局預判明日易壅塞路段，將出現在國1南向楊梅-新竹系統、彰化系統-埔鹽系統、國3南向土城-關西、快官-霧峰、國5南向南港系統-坪林，建議南向用路人儘量於下午時段出發。明日國道相關疏導措施包括：6-12時，國5南港系統交流道之南向入口高乘載管制、0-12時國5南向石碇、坪林匝道封閉、0-24時國1南向平鎮系統、埔鹽系統匝道封閉、單一費率、國3新竹系統至燕巢系統採單一費率再8折收費、0-5時暫停收費、開放路肩、匝道儀控等。另外，公路總局疏運播報也指出，今日下午4點以後會出現的車多路段包括台2線、台2乙線關渡到淡水，以及台1線的水底寮至楓港。台9線蘇花公路雙向順暢，行車速率約在每小時55公里到65公里。公路總局疏運播報預估，明天初一蘇澳至東澳南下，0點到6點會出現車多的情況，6點到中午12點則有壅塞情況。至於台61線，預估明日鳳鼻到香山南下路段，早上6點到下午6點會有車多情況。台9線則是預估明日中午12點到下午6點車多。