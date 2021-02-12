過年到文化資產園區走春 可玩、可品又可賞
記者陳志仁／綜合報導
2021-02-12 08:00:00
年節假期到文化部文化資產園區走春！文化部文化資產局從2月13日至28日在文化資產園區推出「文資．走春」系列活動，並把園區融入傳統工藝剪紙藝術、光影藝術、工藝裝置藝術等，可玩、可品又可賞，歡迎民眾攜家帶眷到文化資產園區漫步走春迎新年。
文化資產園區前身是日治時期的「大正製酒株式會社」，占地5.6公頃，是當時全臺最大的釀酒工廠，保存完好的聚落風貌，建築風格多樣，呈現古樸的歷史氛圍與光景層次美感，曾是知名電影「海角七號」的取景現場，空間寛闊，絶對是民眾走春的好去處。 文化部文化資產園區的「文資．走春」系列活動，包含「品．文資」、「賞．文資」、「映．文資」、「秀．文資」、「閱．文資」、「玩．文資」等；其中，位於園區入口的「品．文資」是大型竹編裝置藝術，特邀傳統工藝保存者－「竹編工藝」林秀鳳藝師及王耀騰工藝師統籌規劃設計，夜間搭配燈光呈現竹編光影，讓白天與黑夜均有不同的美感！ 「賞．文資」則是精彩的主題展覽，有「生活‧匠心獨染」-藍染作品展、「飲酒Bar-亞洲酒文化特展」、「島嶼身世‧記憶長河-再造歷史現場時空行旅」、「臺灣家書‧郵遞藝術」、「金玉滿堂-觀照金漆木雕之古韻風華典藏展」、「匠作築薪-文化資產保存技術展」等特展，檔檔皆精采。「秀‧文資」是利用剪紙工藝、燈光與地景結合成園區光環境，可細細品味窗花剪紙工藝的細膩與工業建築之線條之美；逛累了，則可到「閱‧文資」休憩閱書，看看文資小繪本，讓新年走春也能長知識。此外，2月13日(六)大年初二至2月16日(二)大年初五期間限定的「玩‧文資」手作體驗活動，包含工藝師陳景聰親自指導的毛筆製作、彤漾藍工作室的藍染工藝體驗、陶藝素坯彩繪喜牛及黏土捏塑萌萌乳牛裝角落生物等課程，名額有限，歡迎免費報名參加；園區裡的衡道堂小禮堂也有放映文資紀錄影片，活動相關的訊息請上文化部文化資產局粉絲專頁查詢。