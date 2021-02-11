女導演控曾國城性騷擾 律師曝對方「告不贏」原因
記者吳雨婕/綜合報導
2021-02-11 17:07:02
51歲的女廣告導演馮云日前自揭在20多年前擔任妝髮師幫曾國城化妝時，被對方以腿磨蹭，此話一出後隨即引起議論，許多人質疑馮云造謠，因此她於今（11）日再度於臉書發文回應。
馮云提到有向律師詢問曾國城是否可以告她，律師回覆：「他可以告你，但他告不贏的，因為你有強大的律師團隊後援。」對此，她也認同的說：「提告除了會把事情鬧更大，還要付律師費，還要舉出證據20幾年前他『沒有』做這件事，就算告贏好了也沒多少賠償金…這算盤隨便一打，就知道這樣做非常划不來。所以之前就已經承認的曾先生，後來給出正式且公關的道歉文，絕對是最好最聰明的做法。」雖然事件鬧得滿城風雨，但是馮云表示心裡很平靜，但有一件事讓她略微揪心，在她自爆遭到曾國城性騷擾後，婆婆曾問老公：「20多年的事，為何現在才提出來啊…」老公也馬上導正婆婆的想法，「不可以這樣，她願意說出來很不容易，我們要支持她！」讓她感動不已。馮云也解釋選擇把往事說出來的原因，「因為這件事沒過去啊，感受一直都在」，也希望能避免同樣的傷害再度發生，「所以不論事情發生在20幾年前，30年還是100年...如果在當事人身心中沒有過去那就是進行式。」