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質疑中國提供軍方協助　緬甸民眾集結中國大使館前抗議

國際中心陳問荷/綜合報導

2021-02-11 18:01:51

緬甸/翁山蘇姬/溫敏
▲緬甸反軍事政變的民眾已集結抗議多日，更有民眾質疑中國提供緬甸軍方技術人士和設備協助。（圖／美聯社／達志影像）
緬甸軍方1日發動軍事政變後引發全球關注，民主領導人翁山蘇姬被捕，今（11）日位於仰光（Yangon）的中國駐緬甸大使館外聚集上百位民眾抗議，他們指控北京支持緬甸軍方，且涉嫌提供技術或其他設備支持緬甸軍方封鎖網路。
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對此中國透過駐緬甸大使館發佈聲明，否認介入協助緬甸軍方，但民眾仍不買單，抗議現場出現了「支持緬甸人，不要支持獨裁者」、「習近平，我們正在看著你」等中英文抗議標語。
▲（圖／翻攝眾新聞臉書）
▲反軍事政變的民眾集結於中國駐緬甸大使館前抗議，質疑中國協助緬甸軍方。（圖／翻攝眾新聞臉書）
根據《路透》（Reuters）報導，從緬甸軍政府發動政變以來不斷封鎖社群媒體，現有消息傳出是由中國提供技術人員及相關設備協助緬甸軍方。中國駐緬甸大使館10日於臉書上發佈聲明，駁斥這種說法毫無根據，並引述《緬甸中國企業商會》文件，稱雙方來往的都是「正常貨運航班」，運送食物等進出口貨物。

中國外交部發言人汪文斌則稱，目前正在進一步了解消息，他說「針對緬甸議題，外界現有許多對中國的錯誤訊息與謠言」，重申中國正密切注意局勢發展，一切都是以國家穩定與發展為前提。
 

▲（圖／翻攝微博）
▲中國外交部發言人汪文斌稱，「針對緬甸議題，外界現有許多對中國的錯誤訊息與謠言」。（圖／翻攝微博）
中國和緬甸的關係長期密切，汪文斌稱「中國是緬甸的友好領邦」，畢竟緬甸能提供重要貿易和經濟效益，此次緬甸爆發軍事政變，西方國家第一時間便予以譴責，中國態度卻相對低調，僅強調穩定的重要性，部分中媒更將政變形容成「內閣改組」。
 
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