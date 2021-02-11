暖心！高雄市長陳其邁除夕慰問防疫旅館贈年節賀禮

為感謝防疫旅館員工落實各項防疫措施，提供民眾安心的檢疫場所，高雄市長陳其邁在除夕當天至防疫旅館，感謝業者於防疫期間的配合，並致贈年節賀禮。

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▲除了防疫旅館員工外，市長也特別感謝1,210位入住防疫旅館進行居家檢疫的民眾，配合防疫政策。（圖／高市觀光局提供）

× ▲除了防疫旅館員工外，市長也特別感謝1,210位入住防疫旅館進行居家檢疫的民眾，配合防疫政策。（圖／高市觀光局提供）

除了防疫旅館員工外，陳其邁也特別感謝1,210位入住防疫旅館進行居家檢疫的民眾，為了配合防疫政策，減少疫病傳播風險，在除夕夜仍無法回家與家人團聚，大家共同為防疫的工作盡最大的努力，共同守護高雄市，大家平安過好年。