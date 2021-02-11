暖心！高雄市長陳其邁除夕慰問防疫旅館贈年節賀禮
記者陳美嘉／高雄報導
2021-02-11 19:02:30
為感謝防疫旅館員工落實各項防疫措施，提供民眾安心的檢疫場所，高雄市長陳其邁在除夕當天至防疫旅館，感謝業者於防疫期間的配合，並致贈年節賀禮。
高市觀光局統計截至110年2月10日止，高市現有53家防疫旅館，可提供3,278間客房，已接待31,653名居家檢疫者。防疫旅館除可滿足民眾檢疫需求外，也降低居家檢疫者進入社區造成疫病傳播的風險，連春節期間也不辭勞苦無法休假，持續服務檢疫民眾。陳其邁特地於除夕前往慰問，用行動嘉勉辛苦的從業人員。
除了防疫旅館員工外，陳其邁也特別感謝1,210位入住防疫旅館進行居家檢疫的民眾，為了配合防疫政策，減少疫病傳播風險，在除夕夜仍無法回家與家人團聚，大家共同為防疫的工作盡最大的努力，共同守護高雄市，大家平安過好年。
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