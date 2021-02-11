女歌手父出意外送加護病房　心痛求民眾伸援手

今年20歲的歌手李芷婷於今（11）日稍早在臉書發文，提到爸爸在年前出了意外，緊急動手術後，人正在加護病房的消息，希望有台中的民眾能夠幫忙提供大肚區附近路段的行車紀錄器畫面，釐清爸爸發生意外時的情況。

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李芷婷在臉書發文表示，爸爸在4天前出了意外，「緊急送醫動了頭部的手術後，目前人正在加護病房，剛度過醫生說的三天危險期，在年前發生這種事情，很難去讓我與家人們接受，現在只要一想到當時，我接到消息飛奔回台中，看到他被推進去加護病房的畫面，我的心就好痛好痛。」

她難過的說，當天她正好在工作中，卻收到這個措手不及的消息，也透露爸爸一直以來都是她的心靈支柱，爸爸的叮嚀也言猶在耳，「可是我不習慣你突然就沒有聲音...我真的不能沒有你。」接著溫情喊話：「不管你能不能回到像以前那樣活潑亂跳，我都願意養你，我不會嫌你煩也不會放棄你，你是我唯一的爸爸，不管怎樣我都要顧你顧到好，我也會等你慢慢的恢復，我們都不要心急。」

最後她提到，希望台中的民眾如果有在2月8日早上經過台中市大肚區7巷1之8號的路段，能夠提供行車紀錄器畫面給她，協助釐清爸爸發生意外當下的狀況。