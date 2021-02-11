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除夕夜「LINE Pay大當機」！一票苦主崩潰：結帳超尷尬

編輯中心/綜合報導

2021-02-11 21:35:26

LINE
▲今（11）日晚間傳出LINE Pay當機慘況。（示意圖／翻攝LINE官網）
隨著智慧型手機普及，許多人漸漸習慣用通訊軟體與他人聯繫，近幾年通訊軟體LINE甚至成為台灣民眾普遍喜愛使用的社交管道，還有免費和付費貼圖可以使用，以及行動支付「LINE Pay」功能相當方便。不過，今（11）日晚間傳出LINE Pay當機慘況，許多網友崩潰直呼「超尷尬！」
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據了解，彰化縣、高雄市政府攜手LINE Pay規畫數位紅包活動，發送牛年開運數位紅包，不過除夕夜晚間卻傳出LINE Pay疑因系統瞬間流量過高，出現當機窘境。
有網友立刻在PTT發文提到，剛要結帳打開行動支付工具，崩潰直呼「我大LINE Pay竟然打不開，害我在店員面前好尷尬！現在LINE Pay到底可不可以用啦？」
▲今（11）日晚間傳出LINE
▲今（11）日晚間傳出LINE Pay當機慘況。（圖／翻攝自PTT）
對此，許多苦主立刻湧入文章回報「我也打不開，有點扯」、「整個LINE Pay大癱瘓，支付死，乘車碼也死」、「有人卡捷運」、「我還以為我的網路壞了」、「我也是！剛要結帳弄超久還是不行超尷尬，還以為只有我這樣」、「我的也不行，還以為是自己手機的問題，剛剛結帳超尷尬」、「乾，我也在超商前卡住，傻眼，更新也沒用」。（編輯：賴詠璿）
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