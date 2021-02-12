東北季風擾台！初一北台灣濕涼有雨 中南部溫差大
記者陳致宇／台北報導
2021-02-12 08:20:43｜2021-02-12 08:20:53
受到東北季風影響，今（ 12 ）日北台灣天氣較為濕涼，北部及東半部地區仍有降雨情形，氣象局也針對北北基地區發布大雨特報，台北市山區及基隆北海岸有局部大雨發生的機率，至於中南部地區為多雲到晴，要注意日夜溫差。
氣象局表示，今日各地低溫大致落在 16 至１ 19 度，白天高溫在北台灣約 20 至 22 度，中南部及花東地區約 23 至 27 度，中南部日夜溫差較大，提醒民眾視溫度變化適時調整穿著。氣象局指出，因東北風仍然偏強，新竹至台南、花東、恆春半島沿海空曠地區及各離島有較強陣風；基隆北海岸、東半部（含蘭嶼、綠島）、恆春半島及馬祖沿海地區有長浪發生的機率，海邊活動要務必留意安全。氣象局預估，這周天氣大致上以東北季風影響的天氣型態為主， 13 日至 16 日北部及東半部地區有降雨機會，其中 14 日、 15 日風力稍減弱，水氣亦逐漸減少，但 16 日風力及水氣又會增加；到了 17 日又有另一波東北季風增強，北部及東半部仍有降雨機會； 18 日東北季風影響但水氣轉乾，各地天氣大多穩定，只剩東半部地區仍有降雨機率。