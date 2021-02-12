初一走春！高公局曝9大地雷路段 國五恐連塞12小時
記者陳致宇／台北報導
2021-02-12 08:58:12｜2021-02-12 08:58:28
今（ 12 ）日是大年初一，高公局預估國道交通量為 122 百萬車公里，為平日年平均 88 百萬車公里的 1.4 倍，其中，南向交通量可達 68 百萬車公里，為平日年平均的 1.5 倍；截至今日上午 9 時止，國一南向湖口服務區－新竹、彰化系統－彰化、國三南向通宵－苑里、國五南向南港系統－頭城已經出現出車多情況，建議南向用路人儘量於下午時段出發。
高公局表示，預估今日國道交通量為 122 百萬車公里，易壅塞路段將出現在國一南向楊梅－新竹系統、彰化系統－埔鹽系統、大灣－路竹、國三南向土城－關西、快官－霧峰、國五南向南港系統－坪林、國六東向舊正－國姓、國十東向仁武－燕巢、國一北向圓山－大華系統。根據高公局預估，國五南下車潮自清晨 4 時起開始湧現，要到下午 16 時以後才會紓解，深夜也還會有一波車潮；西部幹線車潮預估自上午 8 時後出現。今日相關疏導措施包括 6 － 12 時國五南港系統交流道之南向入口高乘載管制、 0 － 12 時國五南向石碇、坪林匝道封閉、 0 － 24 時國一南向平鎮系統、埔鹽系統匝道封閉、單一費率、國三新竹系統至燕巢系統採單一費率再 8 折收費、 0 － 5 時暫停收費、開放路肩、匝道儀控等。省道部分，公路總局預估今日上午 6 時後陸續湧現，各地廟宇、熱門旅遊景點預估將出現走春出遊人潮，台 61 線北部路段、台 9 線蘇花改及台 9 南迴南下等路段，易有車多情形發生，其中台 9 線蘇花改南下路段預估壅塞時段為 6 － 12 時，公路總局於國 5 蘇澳端出口往南方澳、蘇花公路及蘇花改的車流旅次進行分流規畫，並設置牌面供用路人遵循行駛，提醒用路人注意並小心駕駛。此外，今日是武陵農場花季管制的首日，考量場內住宿及停車空間有限，櫻花季期間於武陵農場聯外道路中 124 線實施交通管制，住宿旅客憑通行證入場，其餘車輛禁止進入，前往賞花民眾配合「場內總量管制、道路交通管制、團客預約入場、公共運輸接駁」等 4 大疏運措施，公路總局配合於台 7 線、台 7 甲線及台 8 線沿線設置告示牌加強宣導及繪設紅線禁止臨時停車，以維道路交通順暢。至於海運部分，因今日海象不佳，台馬之星馬祖往基隆停航 1 航班，基隆往馬祖 22:00 航班預計將於 11:00 公告是否開航；高雄往七美、將軍往東吉今日無航班；其餘各航線均將依表定航班正常開航。