狗來富！彩券行店狗搖尾跟隨 婦人幸運刮中100萬元
記者陳致宇／台北報導
2021-02-12 09:22:56｜2021-02-12 09:23:04
台彩發行「 1,000 萬行大運」刮刮樂已有不少幸運民眾刮中二獎 100 萬元，近日又有一名住在桃園市蘆竹區的 50 多歲婦人，進入投注站時，「鎮店之狗」便搖著尾巴靠過來，還一反常態一直跟在她腳邊，果然就刮中百萬大獎。
根據「天財彩券行」描述，中獎人是一位 50 幾歲的婦人，住在投注站附近、是店裡常客。當天，中獎人一進門，投注站的「鎮店之狗」 Handsome 便搖著尾巴靠過來，中獎人摸摸牠的頭並喊聲加油，就靠近櫃台準備挑選刮刮樂， Handsome 則一反常態的一直跟在中獎人的腳邊，搖著尾巴望著中獎人，中獎人也感覺好像有好事要發生。投注站說，該名婦人喜歡高面額刮刮樂，看到檯面上還有 5 張「 1,000 萬行大運」，便買了第一張，刮開中 500 元，再刮第二張，還是中 500 元。這時店家建議要開本新的來挑，不過中獎人卻說，「沒關係， Handsome 要我堅持到底，把這兩張刮完再說！」＝緊接著婦人刮第三張就中了 100 萬元，大叫一聲「中大獎了」，此時 Handsome 也汪汪兩聲，彷彿跟中獎人說恭喜一樣！中獎人也開心摸著 Handsome 的頭，向鎮店之狗說了聲謝謝。