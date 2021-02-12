NOWnews今日新聞 NOWnews今日新聞
快訊

狗來富！彩券行店狗搖尾跟隨　婦人幸運刮中100萬元

記者陳致宇／台北報導

2021-02-12 09:22:56｜2021-02-12 09:23:04

彩券行
▲一名住在桃園市蘆竹區的 50 多歲婦人，進入投注站時，「鎮店之狗」便搖著尾巴靠過來，還一反常態一直跟在她腳邊，果然就刮中百萬大獎。（圖／NOWnews資料圖片）
台彩發行「 1,000 萬行大運」刮刮樂已有不少幸運民眾刮中二獎 100 萬元，近日又有一名住在桃園市蘆竹區的 50 多歲婦人，進入投注站時，「鎮店之狗」便搖著尾巴靠過來，還一反常態一直跟在她腳邊，果然就刮中百萬大獎。
我是廣告 請繼續往下閱讀
根據「天財彩券行」描述，中獎人是一位 50 幾歲的婦人，住在投注站附近、是店裡常客。當天，中獎人一進門，投注站的「鎮店之狗」 Handsome 便搖著尾巴靠過來，中獎人摸摸牠的頭並喊聲加油，就靠近櫃台準備挑選刮刮樂， Handsome 則一反常態的一直跟在中獎人的腳邊，搖著尾巴望著中獎人，中獎人也感覺好像有好事要發生。
投注站說，該名婦人喜歡高面額刮刮樂，看到檯面上還有 5 張「 1,000 萬行大運」，便買了第一張，刮開中 500 元，再刮第二張，還是中 500 元。這時店家建議要開本新的來挑，不過中獎人卻說，「沒關係， Handsome 要我堅持到底，把這兩張刮完再說！」＝
緊接著婦人刮第三張就中了 100 萬元，大叫一聲「中大獎了」，此時 Handsome 也汪汪兩聲，彷彿跟中獎人說恭喜一樣！中獎人也開心摸著 Handsome 的頭，向鎮店之狗說了聲謝謝。
關鍵字

NOW民調中心

中廣董事長趙少康宣布，將爭取2024年總統大選的國民黨提名，您認為這個時機點適合嗎？

中廣董事長趙少康宣布，將爭取2024年總統大選的國民黨提名，您認為這個時機點適合嗎？

繼續作答
您覺得過年添喜氣必做什麼事？

您覺得過年添喜氣必做什麼事？

繼續作答
2021賀歲片來勢洶洶，您對哪一部最有興趣？

2021賀歲片來勢洶洶，您對哪一部最有興趣？

繼續作答
我是廣告 請繼續往下閱讀

PK擂台

雖然清「捷」案未過關，但您覺得「刪Q」計畫會成功嗎？

不會
64.79%35.21%
2021-02-09-2021-02-15
即時
推薦閱讀