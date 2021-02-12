NOWnews今日新聞 NOWnews今日新聞
快訊

防變種病毒擴散　德將管制對捷克和奧地利邊界

中央社

2021-02-12 11:01:47

德國科堡/巴伐利亞/新冠肺炎
▲捷克、奧地利變種病毒疫情嚴重，鄰近的德國政府宣布2月14日起將對這兩個國家實施邊境管制。（圖／美聯社／達志影像）
（中央社記者林育立柏林11日專電）捷克和奧地利提洛爾邦變種病毒肆虐，德國14日將對這2個陸地鄰國實施邊界管制，防止病毒入侵。
我是廣告 請繼續往下閱讀
歐洲2019冠狀病毒疾病（COVID-19，武漢肺炎）疫情最近因變種病毒蔓延再度升高。為阻止這些傳染力強的病毒擴散，德國昨天才決定延長去年12月中起實施的防疫封鎖措施，非民生必需的商店、餐廳和博物館將繼續關門到3月7日。
德國內政部今天證實，將捷克和奧地利的提洛爾邦（Tirol）劃為「變種病毒區」，14日凌晨起實施邊界管制，唯有出示陰性檢測證明才准入境。
德國與捷克、提洛爾邦往來密切，住在邊界地區的民眾習慣跨國工作和購物，邊界管制措施將對人民日常生活帶來衝擊。
1月底，德國才將英國、愛爾蘭、南非、巴西劃為「變種病毒區」，除了本國人、在德國生活的外國人、緊急醫療需求等少數例外，一律禁止從這些國家入境。
捷克是歐洲疫情相對嚴重的國家，尤其鄰近德國邊界地區英國變種病毒肆虐，新增確診人數是其它地方的3到4倍，讓德國高度憂心。
奧地利提洛爾邦位於阿爾卑斯山區，其中與德國和義大利接壤、面積較大的北提洛爾，最近爆發南非變種病毒大流行。
為避免病毒蔓延，奧地利政府12日起實施嚴格的防疫規定，北提洛爾民眾沒有陰性檢測證明不得到德國和義大利，也不能到隔壁的奧地利薩爾斯堡邦（Salzburg）和福拉爾貝格邦（Voralberg），可見當地疫情的嚴重程度。（編輯：黃自強）1100212
關鍵字

NOW民調中心

您覺得過年添喜氣必做什麼事？

您覺得過年添喜氣必做什麼事？

繼續作答
情人節就要來個火辣辣之吻！您覺得哪種接吻方式最能讓女生心臟怦怦跳？

情人節就要來個火辣辣之吻！您覺得哪種接吻方式最能讓女生心臟怦怦跳？

繼續作答
2021賀歲片來勢洶洶，您對哪一部最有興趣？

2021賀歲片來勢洶洶，您對哪一部最有興趣？

繼續作答
我是廣告 請繼續往下閱讀

PK擂台

雖然清「捷」案未過關，但您覺得「刪Q」計畫會成功嗎？

不會
64.56%35.44%
2021-02-09-2021-02-15
即時
推薦閱讀