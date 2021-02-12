防變種病毒擴散　德將管制對捷克和奧地利邊界

（中央社記者林育立柏林11日專電）捷克和奧地利提洛爾邦變種病毒肆虐，德國14日將對這2個陸地鄰國實施邊界管制，防止病毒入侵。
歐洲2019冠狀病毒疾病（COVID-19，武漢肺炎）疫情最近因變種病毒蔓延再度升高。為阻止這些傳染力強的病毒擴散，德國昨天才決定延長去年12月中起實施的防疫封鎖措施，非民生必需的商店、餐廳和博物館將繼續關門到3月7日。德國內政部今天證實，將捷克和奧地利的提洛爾邦（Tirol）劃為「變種病毒區」，14日凌晨起實施邊界管制，唯有出示陰性檢測證明才准入境。德國與捷克、提洛爾邦往來密切，住在邊界地區的民眾習慣跨國工作和購物，邊界管制措施將對人民日常生活帶來衝擊。1月底，德國才將英國、愛爾蘭、南非、巴西劃為「變種病毒區」，除了本國人、在德國生活的外國人、緊急醫療需求等少數例外，一律禁止從這些國家入境。捷克是歐洲疫情相對嚴重的國家，尤其鄰近德國邊界地區英國變種病毒肆虐，新增確診人數是其它地方的3到4倍，讓德國高度憂心。奧地利提洛爾邦位於阿爾卑斯山區，其中與德國和義大利接壤、面積較大的北提洛爾，最近爆發南非變種病毒大流行。為避免病毒蔓延，奧地利政府12日起實施嚴格的防疫規定，北提洛爾民眾沒有陰性檢測證明不得到德國和義大利，也不能到隔壁的奧地利薩爾斯堡邦（Salzburg）和福拉爾貝格邦（Voralberg），可見當地疫情的嚴重程度。（編輯：黃自強）1100212