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美國德州驚傳133輛車「連環撞」　車禍釀6死、65人受傷

國際中心林孝萱/綜合報導

2021-02-12 09:50:29

美國德州連環車禍
▲美國德州當地時間2月11日州際公路上發生嚴重連環車禍，133輛車相撞造成至少65人受傷、6人死亡。（圖／美聯社／達志影像）
美國德州當地時間2月11日發生重大交通事故，沃斯堡（Fort Worth）35W號州際公路由於道路結冰，導致車輛打滑相撞，至少133輛貨櫃車、轎車撞成一團。事故共造成65人受傷、6人死亡。在當地警消數個小時的搶救後，道路已恢復通車。
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據當地媒體報導，德州沃斯堡近日受到冷空氣團影響，部分道路出現結冰的情況，車輛打滑事件頻傳。沃斯堡911緊急通話中心，在11日上午6點接獲求救電話，公路上發生重大車禍，公路2個車道被相撞的車輛堵塞。
▲（圖／翻攝自德州沃思堡
▲在消防人員的幫助下從車禍中脫困的狗狗。（圖／翻攝自德州沃思堡 (Fort Worth) 消防官方推特）
據沃斯堡消防局長戴維斯（Jim Davis），當救護車抵達時，還有車輛撞上已相撞成一團的車群。幾個小時的救援過程中，警消共派出了26輛消防車、80輛警車以及13輛救護車。當地時間上午10時半左右，沃斯堡消防發言人表示，大部分的駕駛已從車群中脫困，救難人員仍在搜索剩下的車輛是否有生還者或是罹難者。
▲（圖／翻攝自德州沃思堡
▲當地消防人員正在使用工具處理相撞的車輛。（圖／翻攝自德州沃思堡 (Fort Worth) 消防官方推特）
推特上的影片可見，沃斯堡州際公路上有數十輛汽車擠在一團，幾輛被壓碎的車輛被消防車從碎片中托出放在道路一旁，還有一些車輛被壓在大型櫃車下，嚴重毀損幾乎看不出原本的樣貌。
沃斯堡消防局表示，至11日下午，至少6人在車禍事故中喪生，另有65名成年人在事故中受傷，正在醫院接受治療；消防局同時指出，事故中不少人是趕著7點到市區醫院輪班的醫護人員。消防局呼籲北德州居民，漫長的寒冷季節才剛開始，盡可能減少開車外出的行程以避免意外發生。
▲（圖／翻攝自google
▲目前州際公路在搶救過後已恢復通車。（圖／翻攝自google map）
▲（圖／翻攝自德州沃思堡
▲休旅車、轎車在連環車禍中被撞得面目全非。（圖／翻攝自德州沃思堡 (Fort Worth)消防 官方推特）
 
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