NBA／詹皇反超杜蘭特成人氣王 與柯瑞是唯三破4百萬得票
記者鍾東穎/綜合報導
2021-02-12 10:54:09
本季傷癒歸隊的籃網球星Kevin Durant受到球迷熱烈歡迎，首波全明星賽投票結果，力壓連4年的「票王」湖人一哥「詹皇」LeBron James等眾球星，不過今(12)日公布第二輪結果，James反超登上第1。
今天聯盟公布明星賽投票次輪結果，James以4.369,533票超越Durant的4,234,433票成為聯盟第1，勇士神射手Stephen Curry也有4,033,050票居西區後衛之冠，是唯三得票超過4,000,000的球員。此外，東區後衛第1的則是暫居聯盟得分王的巫師主控Bradley Beal，籃網Kyrie Irving、James Harden緊追在後。值得一提的是，勇士「浪花弟」Klay Thompson因傷連2季報銷，一場比賽都辦法打，明星賽票選竟排在西區後衛第10，引起熱議，也有人認為不公平，但次輪人氣不減已225,169衝上第8名。2021年NBA全明星賽票選於1月28號正式開跑，票選到2月16日截止，選出的先發球員將在2月18日公布，而由NBA教練圈選的替補球員，則將在2月23日宣布。明星賽將在3月7日登場。