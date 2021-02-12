40K男包3萬紅包！老媽變臉「1句話」　他除夕夜甩門走人

過年該包多少給爸媽是否有個「行情價」？不論是初入職場的新鮮人或小有積蓄的上班族每到過年總是會在包紅包前猶豫不決，包太多擔心來年壓力大，包太少又怕遭人嫌，日前就有一名月薪41K的男網友包了3萬元給媽媽，剩的年終和薪水打算存起來，沒想到母親接過紅包後卻冷冷回了一句「怎麼只有3萬元？」，讓他當下氣得直接在除夕夜甩開家門離開。

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昨（11）晚除夕夜不少民眾都會開開心心的與家人圍爐團聚，除了吃年夜飯外也會發紅包、壓歲錢給親人們，不過這名男網友分享了自己2018年的發紅包的經歷卻讓不少網友心疼。他自述平常月薪只有4.1萬元，基本上存不到什麼錢，就算領完5萬元的年終獎金，一共領到9.1萬元後也打算包個3萬元給媽媽，剩下的剛好能自己存起來。

▲40K男 包了3萬元紅包給媽媽，對方反應卻讓他相當心寒 。（示意圖／NOWnews資料畫面）

殊不知媽媽在接過紅包後，竟然直接打開明著點了金額，還反問原PO「怎麼只有3萬元？年終呢？不是應該給我三分之二嗎？養你那麼久了，給孝親費只有一點點哦？」，這就讓他當下聽了相當不是滋味，沒想到滿滿的心意全被踐踏，無奈之下只能自嘲「玻璃（心）真的碎成粉了」，更在除夕夜當晚甩家門離開。

許多網友也感同身受的表示「收到紅包就是要開心，金額不重要的」、「覺得被家人這樣說真的很心寒」、「好好的過年沒必要這樣吧」、「說真的，3萬元是有些家庭一個月的總收入」，不過也有網友替媽媽緩頰「你媽媽的心情應該是很欣慰，只是不曉得怎麼表達。多點耐心，珍惜自己生命中最可貴的父母吧！」、「會不會是開玩笑呢？還是母親最近有金錢困擾在向你求助呢」、「其實老年人有時候就是暗爽在心裡也不願意表露出來，可別生氣，只要有孝心多少是其次」。（編輯：楊智傑）