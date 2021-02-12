繼暫緩封殺TikTok 拜登政府要求審視川普WeChat禁令
國際中心林孝萱/綜合報導
2021-02-12 11:48:22
美國拜登政府週三（10）要求審查前總統川普（Donald Trump）對中國短影音平台「抖音國際版」（TikTok）的禁令，美國司法部律師也公布一份法庭文件指，新任政府已經開始審查TikTok是否如川普政府聲稱的對美國國安造成威脅。在重新審視TikTok禁令後，拜登政府在週四（11）叫停對微信（WeChat）的禁用命令。
綜合外媒報導，川普任期內簽署數項行政命令，禁止TikTok和WeChat在美國境內使用，並要求TikTok出售在美業務，但同時禁止美國公司、民眾與TikTok進行交易。數次協商來回，科技公司甲骨文、零售業者沃爾瑪早前傳出將與字節跳動合作成立新公司，但至川普任期結束都尚未定案，隨著拜登政府暫緩禁令，甲骨文收購TikTok案將遭到推延。美國司法部11日上訴聯邦法院，商務部正在檢視川普政府對TikTok、WeChat對國安威脅的指控是否屬實，因此要求法院暫停WeChat的禁令。司法部同時強調，拜登政府將繼續堅守承諾，捍衛美國國家安全、經濟和國民個人利益以及資訊隱私。《華盛頓郵報》報導，美國司法部聲明指，有關川普的禁令，新任政府新聞局已經進行基本評估，將會更仔細的審視（川普）總統2020年8月6日簽署的行政命令中，有關（中國科技企業）對美國人進行數據監控的問題。川普政府去年（2020年）秋季指控這兩款社群平台，對美國用戶進行言論審查，並引述情報機關報告，指北京早前立法要求公司將數據儲存於中國境內，必要時必須協助當局取得資訊，代表中共能夠輕易取得上百萬美國人的個資，川普要求各政府部門、軍隊禁止使用相關應用程式。報導續指，美國國會內的保守黨以及許多民主黨議員都希望拜登對中國科技公司保持強硬政策，例如上週共和黨議員克魯茲（Ted Cruz）在商務部長雷蒙多（Gina Raimondo）的人事聽證會上，要求其表態是否將中國電信巨頭華為（Huawei）列入黑名單。